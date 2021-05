Welke 7 talenten stoten door naar halve finale van 'The Voice van Vlaanderen'?

Na een spetterende eerste Liveshow van 'The Voice van Vlaanderen' krijgen de zangtalenten vrijdag 14 mei weer de kans om te laten zien hoe goed ze een podium kunnen inpakken.

Vorige week zagen 923.000 kijkers (live+uitgesteld) hoe de coaches afscheid namen van Jill, Yvette, Sinay, Thomas en Annelies. In de tweede liveshow strijden de overgebleven 10 kandidaten voor een plekje in de halve finale. Drie talenten moeten na de tweede liveshow het podium verlaten. Wie is safe en wie valt af?

De kandidaten betreden in de tweede liveshow het podium met één nummer. Met dat solonummer moet elke kandidaat zijn coach weten te overtuigen, want die mag telkens één van zijn pupillen onmiddellijk doorsturen naar de volgende ronde. Voor de vijf kandidaten die niet werden gekozen door hun coach, volgt er een 'sing-off'. Met elk één nieuwe song krijgen ze een allerlaatste kans om deze keer de kijkers thuis te overtuigen. Het lot van de talenten ligt vanaf dan dus in de handen van het thuispubliek. Zij kiezen nog 2 favorieten over de teams heen die volgende week opnieuw mogen aantreden in de derde en voorlaatste Liveshow.

Nu vrijdag duikt er een bekend gezicht op in 'The Voice van Vlaanderen'. Ibe, de winnaar van de vorige editie, zorgt voor extra streepje muziek en sluit de tweede liveshow in stijl af. En dat doet hij niet alleen want hij gaat in duet met Charlotte Foret, beter bekend onder de artiestennaam 'Charles', die The Voice Belgique won. Samen brengen ze het nummer 'Without You', waarmee Charlotte haar Voice-titel in de wacht sleepte. Ze schreef ook mee aan het nummer waarmee Hooverphonic naar het Eurovisiesongfestival trekt.

Met deze nummers hopen de 10 Voices een plekje in de halve finale te veroveren:

TEAM KOEN

Joke (20, Aalst): Dog Days Are Over van Florence and The Machine

Robin (19, Lier): Tennessee Whiskey van Chris Stapleton

TEAM TOURIST

Ilias (21, Brasschaat): If It Feels Good (Then It Must Be) van Leon Bridges

Nisrine (21, Ranst): My Love Is Your Love van Whitney Houston

TEAM LAURA

Edison (25, Deurne): Leave The Door Open van Bruno Mars, Anderson Paak ft Silk Sonic

Mats (23, Glabbeek): Sterrenstof van De Jeugd Van Tegenwoordig

TEAM NIELS

Nanou (23, OLV-Waver): Because Of You van Kelly Clarkson

Tobe (18, Tielt): Save Your Tears van The Weeknd

TEAM NATALIA

Simon (27, Brasschaat): Sex Bomb van Tom Jones

Grace (18, Sint-Niklaas): Verleden Tijd van Frenna Lockdown session

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 14 mei om 20.40 uur op VTM.