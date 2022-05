Welk studententeam kroont zich tot winnaar van het vierde seizoen van 'De Campus Cup'?

Vanaf maandag 23 mei nemen 34 studententeams vanuit heel Vlaanderen en Brussel het opnieuw tegen elkaar op in het vierde seizoen van de studentenquiz 'De Campus Cup'.

Elke aflevering ontvangt presentator Otto-Jan Ham twee teams van vier studenten uit eenzelfde richting van een Vlaamse of Brusselse hogeschool of universiteit. De beste acht teams stoten door naar de kwartfinales, daarna volgen de halve finales en de prijzen worden uiteraard uitgedeeld in de plechtige finale. Na zes weken quizplezier weten we op 30 juni welke faculteit een academiejaar lang mag pronken met de wisselbeker.

Presentator Otto-Jan Ham: ''De Campus Cup' is het leukste programma dat ik ooit al heb mogen maken. Of toch zeker de leukste quiz die ik ooit heb mogen maken. Studenten hebben niet het hele jaar tijd om te quizzen, maar ik zou dit echt maanden aan een stuk kunnen doen.'

Vorig jaar ging de overwinning in 'De Campus Cup' naar de faculteit Rechten van de UAntwerpen. De winnaars van de eerste twee seizoenen komen uit Gent. In het eerste seizoen viel de opleiding Rechten van de UGent in de prijzen, in het tweede seizoen was de wisselbeker voor het Gentse Conservatorium. Verhuist de felbegeerde prijs eind juni naar nog een andere studentenstad?

24 topduels tussen studenten

In het vierde seizoen dingen 23 teams van de universiteiten en 11 hogeschoolploegen uit Vlaanderen en Brussel mee naar de hoofdprijs. Zij zullen onderling strijden voor een plek in de kwartfinales, halve finales en finale. Dit zijn de eerste 17 duels:

WEEK 1

Maandag 23 mei: KU Leuven - Geografie VS. UGent - Kunstwetenschappen

Dinsdag 24 mei: Arteveldehogeschool - Journalistiek VS. UHasselt - Handelsingenieur

Woensdag 25 mei: VUB - Toegepaste taalkunde VS. KU Leuven - Biochemie en biotechnologie

Donderdag 26 mei: Odisee - Lager onderwijs VS. UAntwerpen - Communicatiewetenschappen

WEEK 2

Maandag 30 mei: Thomas More - Toegepaste audiovisuele communicatie VS. VUB - Geneeskunde

Dinsdag 31 mei: UCLL - Organisatie & Management VS. UGent - Taal- en letterkunde

Woensdag 1 juni: VUB - Handelsingenieur VS. UGent - Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Donderdag 2 juni: UHasselt - ​Fysica VS. KU Leuven - Geschiedenis

WEEK 3

Maandag 6 juni: Arteveldehogeschool - Secundair onderwijs ​ VS. KU Leuven - Ingenieurswetenschappen

Dinsdag 7 juni: VUB - Architectuur VS. AP Hogeschool - Grafische en digitale media

Woensdag 8 juni: UAntwerpen - Taal- en letterkunde VS. UGent - Biologie

Donderdag 9 juni: KU Leuven - Geneeskunde VS. KMS - Sociale en militaire Wetenschappen

WEEK 4

Maandag 13 juni: UGent - Chemie VS. RITCS - Radio

Dinsdag 14 juni: UAntwerpen - Politieke wetenschappen VS. Howest - Biomedische laboratoriumtechnologie

Woensdag 15 juni: LUCA - Muziekpedagogie VS. KU Leuven - Toegepaste taalkunde

Donderdag 16 juni: PXL - Verpleegkunde VS. Thomas More - Toerisme

WEEK 5

Maandag 20 juni: KU Leuven - Logopedie en audiologie VS. UAntwerpen - Rechten

Dinsdag 21 juni : Kwartfinale I

Woensdag 22 juni: Kwartfinale II

Donderdag 23 juni: Kwartfinale III

WEEK 6

Maandag 27 juni: Kwartfinale IV

Dinsdag 28 juni: Halve finale I

Woensdag 29 juni: Halve finale II

Donderdag 30 juni: Finale

24 proffen en docenten

In het vierde seizoen van 'De Campus Cup' halen 24 proffen en docenten hun rode pennen weer boven om de kandidaten te ondervragen. De studenten mogen zich opmaken voor een stevige cursus, met veel afwisseling en uitdaging. Een greep uit het studieaanbod van dit academiejaar:

Beoogde effecten van vaccinatie (Pierre Van Damme – UAntwerpen)

PFOS en PFAS (Valérie De Vynck – HOGENT)

Vogeltrek (Erik Matthysen – UAntwerpen)

De bevalling (Hendrik Cammu – VUB)

Theater in de vroegmoderne tijd (Karel Vanhaesebrouck – RITCS)

Malnutritie (Martine Willems – Odisee)

De elasticiteit van de vraag (Kamal Kharmach – Karel de Grote Hogeschool)

De quiz: een kleine opfrissing

In de eerste 17 afleveringen strijden telkens twee teams - net zoals de voorbije seizoenen – 4 rondes lang voor een plaats in de dagfinale:

1. Ontgroening: in de eerste ronde krijgen beide teams opnieuw een multiplechoice-examen uit het wonderbaarlijke universum van hun opleidingen.

2. Blok: in de tweede ronde wordt er opnieuw geblokt. Ieder team vaardigt een student af die – in een geïsoleerd blokkot – in een ijltempo een nieuwe cursus moet blokken... De andere teamleden quizzen ondertussen verder, niet enkel om punten te scoren maar ook om blok-outs te kunnen uitdelen. Die blok-outs dienen vooral om de blokker van de tegenpartij te destabiliseren.

3. Mondeling examen: de blokkers hebben exact een quizronde lang de tijd gekregen om zich voor te bereiden. In aanwezigheid van de prof of docent van de cursus onderwerpt Otto-Jan Ham de studenten aan een mondeling examen.

4. Groepswerk: de vierde ronde bepaalt welk team de dagfinale speelt. De studenten krijgen afbeeldingen te zien zonder meteen te weten wat de vraag zal zijn. Na het horen van de vraag moeten ze kunnen inschatten hoeveel juiste antwoorden ze kunnen geven. Net zoals bij een echt examen kan zelfoverschatting nefast zijn voor het resultaat.

Het winnende team mag in de 'Dagfinale' een gooi doen naar een toptijd in de ranking. De vier studenten moeten samen om ter snelst tien juiste antwoorden geven. Een zenuwslopend spel, want bij een fout antwoord vliegt er een speler uit het spel en krijgen ze tien seconden straftijd. En het komt op seconden aan, want enkel de beste acht geplaatste teams gaan door naar de kwartfinales, die vanaf 21 juni worden gespeeld. ​

'De Campus Cup', vanaf 23 mei van maandag tot en met donderdag rond 22.00 uur op Eén.