Welk duo moet het paradijs verlaten na de evaluatie van de VIP gasten?

Op dinsdag 8 maart zijn Inge en Stefaan verantwoordelijk voor een romantisch diner aan het zwembad voor honeymoon koppel Candice en Marijn. Zij proberen hun hospitality-opdracht zo goed mogelijk uit te voeren en vertrouwen daarbij vooral op hun ervaring maar ze zijn een beetje té aanwezig voor het koppel.

Marijn: 'Buiten het feit dat ze een heel goede service hebben gedaan, zijn ze op een bepaald moment teveel komen vragen of alles goed was. Ik weet dat ze dat met de beste bedoelingen doen, maar voor mij mocht dat 1 keer gebeuren, maar zeker geen 3 of 4 keren.'

In het rooftop-restaurant moeten Elise en Ralph het avondmaal van de andere gasten in goede banen leiden en dat verloopt prima. 'Ik ben vroeger nog maître d’hotel geweest en ik moet toegeven: ik had het niet veel beter kunnen doen', zegt Pat Krimson. De vips zullen de service evalueren en de jury neemt die evaluatie mee naar de Zanziraad waar ze bespreken wie het eiland zal moeten verlaten.

De volgende dag begint al even paradijselijk als de vorige is geëindigd. De jury wil de duo’s nog één keer testen op hun hospitality skills: ze moeten voor de vips de perfecte excursie organiseren. Inge en Stefaan en Ileen en Thomas krijgen de opdracht om alles voor te bereiden, de verantwoordelijkheid voor de excursies wordt nadien doorgegeven aan de andere duo’s. Amy en Arno gaan met Kathleen en co naar de geboorteplek van Freddie Mercury, Elise en Ralph vergezellen Candice en Marijn op de catamaran, en Liana en Hripsimè trekken met Patje en Loredana de jungle in waar ze op onvoorziene problemen stoten...

Aan onvergetelijke momenten geen gebrek. Maar nu rest de vips nog één belangrijke taak: het invullen van de tevredenheidsenquête. Hoe beoordelen zij de duo’s op hun hospitality en service van de voorbije dagen? De Zanziraad komt samen en maakt de balans op.

