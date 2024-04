Wekelijkse boodschappen? Dat zijn 2 volle winkelkarren in 'Families XXL'

Een groot gezin, dat zijn veel monden om te voeden én dus ook veel boodschappen. Gauw naar de supermarkt zit er voor Nico, vader van acht, niet in. Gewapend met de ellenlange boodschappenlijst die zijn vrouw opmaakte, trekt hij in de vierde aflevering van 'Families XXL' naar de winkel voor de wekelijkse aankopen.

Omdat de winkelkar niet groot genoeg is, doet hij die boodschappen in twee sessies. In totaal is hij bijna 400 euro kwijt. Goed om een week lang eten op tafel te toveren voor zijn acht dochters. “Ik kijk altijd naar kortingen op grote hoeveelheden.”



Bekijk hier de preview: