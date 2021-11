Wegenwachter Anthony helpt fietser op schattenjacht uit de nood in 'Pech Onderweg'

In de tweede aflevering van 'Pech Onderweg' bij VTM 2 gaat de kijker opnieuw op stap met de wegenwacht die elke dag in de bres springt voor chauffeurs in de problemen. Anthony schiet een geschrokken dame te hulp die werd aangereden.

Hij biedt haar naast hulp ook een luisterend oor. Wegenwachter Christian helpt dan weer een vrouw met een aparte hobby: geocaching. Met de elektrische fiets gaat ze op schattenjacht. Daarvoor heeft ze coördinaten nodig, maar helaas heeft haar fietscomputer het begeven.



