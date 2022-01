'#Weetikveel' buigt zich over de padel-hype

Foto: Eén - © VRT 2021

Kobe Ilsen verdiept zich met '#Weetikveel' in de grootste en populairste rage van dit moment: padel. Samen met goede vriend Aster Nzeyimana ontdekt hij het spel - of is het een sport? - tijdens een wedstrijdje tegen Sabine Appelmans en Elke Clijsters.