Web fenomeen 'Lucas the Spider' komt naar Cartoonito!

Foto: Boomerang - © Day One MPM 2022

'Lucas the Spider' volgt de avonturen van een groothartig, ongelofelijk schattig, klein springend spinnetje genaamd Lucas. Dit vrolijke, nieuwsgierige, muziekliefhebbende, 4 jaar oud spinnetje wil dat we hem vergezellen als hij deze reusachtige wereld verkent en leert over het verspreiden van liefde en solidariteit terwijl hij heel veel plezier heeft met al zijn vriendjes.