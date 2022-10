Wat zie je in oktober op Streamz en Streamz+?

Een nieuwe maand, dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor september 2022!

'Chucky' - seizoen 2

​Vanaf 7 oktober wekelijkste stacking op Streamz

Wanneer er een klassieke Chucky pop opduikt bij een rommelmarkt in een buitenwijk, raakt een idyllisch Amerikaans stadje in chaos verstrengelt. Enkele tijd daarna vinden er zich een reeks gruwelijke moorden plaats die de geheimen als hypocrisie van de stad bloot lijken te leggen. Ondertussen dreigt de komst van zowel vijanden als bondgenoten uit Chucky's verleden de waarheden achter de gepleegde moorden te onthullen, evenals de geheimzinnige oorsprong achter hoe Charles Lee Ray van een ogenschijnlijk gewoon kind transformeerde tot de beruchte 'Lakeshore Strangler'.

'Avenue 5'

Vanaf 11 oktober wekelijkse stacking op Streamz

'Avenue 5' neemt ons mee naar een niet zo verre toekomst waar ruimtetoerisme een ​ booming business is. Terwijl hij een luxe ruimtevaartuig bemant, komt kapitein Ryan lark (Hugh Laurie) boven zijn hoofd te staan ​​wanneer het schip rampzalig uit de koers wordt geslingerd. Vijf maanden nadat hij er niet in was geslaagd het schip om te leiden, volgt seizoen. twee. De bemanning die worstelen met de omleiding en zich, indien nodig, verbergen voor de lastige passagiers. Op aarde worden ze geprezen als helden maar in de ruimte kan iedereen ze horen schreeuwen.

'Rookie'

​Vanaf 5 oktober op Streamz

​​'Rookie' volgt het verhaal van Nicky (Matteo Simoni), een jonge ambitieuze en zelfverzekerde motorrijder pur sang. Elke race zet hij zijn leven op het spel, niet voor geld maar voor de kicks, het respect en de roem. Zijn wereld stort onverwachts in wanneer hij door een ongeval nooit meer zal kunnen racen. Hij slaagt er niet in dit nieuwe leven te aanvaarden en zoekt steun om een frisse start te nemen bij zijn schoonzus Vero (Veerle Baetens) en haar zoon Charlie (Valentijn Braeckman). Maar de roep van adrenaline en kicks steekt al snel weer de kop op. Via zijn neefje Charlie probeert Nicky zijn droom alsnog te beleven. Het wordt al gauw duidelijk dat Charlie niet uit hetzelfde hout gesneden is.

'Love Me' - seizoen 2

​Vanaf 19 oktober in boxset op Streamz

​TAGMAG Insider, Aidan De Groeve, is helemaal klaar met hot boy summer en gaat op zoek naar de liefde van zijn leven. Een prachtige villa in Spanje, 6 knappe singles en niemand minder dan Love Me OG, Jaël Ost als wingwoman. Dat kan alleen maar eindigen in liefde. Of gaat Aidan eerder voor lust?

'The White Lotus' - seizoen 2

​Vanaf 31 oktober wekelijkse stacking op Streamz

Voor het tweede seizoen van de Emmy winnende HBO-reeks reizen we van Hawaii naar Sicilië, waar ook een resort staat van The White Lotus hotelketen. Het goede nieuws is dat Jennifer Coolidge terugkeert in het nieuwe seizoen en er wel nieuwe rollen voor toppers zoals Michael Imperioli ('The Sopranos') Aubrey Plaza ('Parks and Recreation'), F. Murray Abraham ('Amadeus), Tom Hollander ('The Night Manager'), Adam DiMarco ('The Order') en Haley Lu Richardson ('The Edge of Seventeen').

'Belle'

​Vanaf 19 oktober op Streamz+

In het echte leven is Suzu een onzekere tiener die in een afgelegen klein bergstadje woont met haar vader. Maar in de online wereld van ‘U’ verandert ze naar Belle, een muzikaal icoon met meer dan 5 miljard volgers. Het is een moeilijk dubbelleven voor de verlegen Suzu. Bovendien neemt het een onverwachte wending voor Belle wanneer ze het Beest ontmoet, een even fascinerend als angstaanjagend wezen. Een virtuele cross-over tussen Belle en het Beest begint, waarna Suzu ontdekt wie ze echt is.

'Umma'

​​Vanaf 26 oktober op Streamz+

Een moeder genaamd Amanda woont samen met haar jonge dochter op een Amerikaanse boerderij. Hun rust wordt echter ruw verstoord wanneer de overblijfselen van Amanda's vervreemde moeder uit Korea worden overgebracht. Vanaf dat moment merkt Amanda langzaam dat ze in haar doodenge moeder begint te veranderen.

'Censor'

​Vanaf 26 oktober op Streamz+

1985. Enid is een filmcensor die een verontrustende film uit de archieven onder ogen ​ krijgt. De film heeft iets weg van haar jeugdherinneringen en Enid gaat erop uit om het verband te onderzoeken. Hierdoor wordt ze met het mysterie achter de verdwijning van haar zus geconfronteerd, die recentelijk bij verstek dood is verklaard. Haar zoektocht brengt haar op de dunne scheidslijn tussen fictie en realiteit.

'Studio 666'

​Vanaf 30 oktober op Streamz+

De Amerikaanse rockband 'Foo Fighters' trekt naar een landhuis in Encino om een nieuw album op te nemen. Dit landhuis kent een eigenaardige geschiedenis gerelateerd aan rock-'n-roll. Zodra ze in het huis zijn aangekomen, staat de rockband al snel lijnrecht tegenover bovennatuurlijke machten die niet alleen hun levens, maar ook hun album in gevaar brengen.