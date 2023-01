Wat zie je in februari op FOX?

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2022

Georg Trotter (Tobias Moretti) is een arts en voormalig dopingagent die zijn carrière opgaf na een tragisch ongeluk waarbij zijn vrouw Diana en hun geliefde zoon omkwamen.

Bekend als beruchte dopingjager en "bloedhond", wordt Georg aangeboden om een hypermoderne en high-performance kliniek te leiden in de Alpen. Deze kliniek moet geblesseerde voetballers in recordtijd weer in vorm te krijgen met hightech trainingsmethoden en daarnaast jong talent helpen de beste voetballers ter wereld te worden. Al snel krijgt Georg twijfels. Gaat het echt om het welzijn van de spelers en dat van de sport? Hoe meer hij zich verdiept achter de schermen van de chique kliniek, hoe meer geheimen hij blootlegt. Geheimen die niet alleen wijzen naar de toekomst, maar ook naar zijn eigen verleden.

'The Net: Prometheus', vanaf 6 februari elke maandag een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

NANCY DREW

'Nancy Drew' keert terug met een nieuw seizoen waarin Nancy's mysterieuze familielid Temperance Hudson terugkeert naar Horseshoe Bay. Nancy's hoop om haar stad te verlaten om te gaan studeren zal door deze nieuwkomer worden ontspoord, en haar lot zal verweven raken met dat van haar grootste vijand tot nu toe.

Vanaf 2 februari, elke donderdag een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

STATION 19

De spin-off van de langlopende populaire serie 'Grey's Anatomy' gaat door, en volgt de belevenissen van de mannen en vrouwen uit een brandweerkazerne in Seattle.

Vanaf 8 februari elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.

ONGOING

RESIDENT ALIEN

Een alien crasht op aarde en moet zich voordoen als dokter Harry Vanderspeigle. Het was zijn missie om alle mensen te doden en Harry begint zijn eenvoudige leven te leiden. Maar dan wordt hij geronseld om een plaatselijke moord op te lossen en begint hij in te zien dat hij moet integreren in zijn nieuwe wereld.

Elke dinsdag om 20.35 uur op FOX.