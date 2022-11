Wat zie je in december op Streamz?

Een nieuwe maand, dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor november 2022!

'Gossip Girl' (seizoen 2)

​​Vanaf 2 december wekelijks op Streamz

Het is het tweede semester van het junior jaar en 'Gossip Girl' volhardt in haar poging om de schandalige levens te beheersen en de leugens van de elite van Manhattan te verdraaien. Ze heeft het een en ander geleerd van haar eerste rondje - namelijk wat haar publiek wil, krijgt het. Het is tijd om het vuur wat hoger te zetten en om te kijken naar haar eigen impact en hoe ze die catastrofaler kan maken dan voorheen. Zelfs als dat betekent dat je moet liegen om het te doen. Oude vijanden en nieuwe bondgenoten - dit semester kan er maar één koningin zijn, en tegen het einde van het schooljaar zal iedereen weten waar de lichamen zijn begraven en wie de schop vasthield.

'His Dark Materials' (seizoen 3)

​Vanaf 6 december in boxset op Streamz

Lyra Belacqua, een wees, leeft in een parallel universum waarin wetenschap, theologie en magie met elkaar verweven zijn. Lyra's zoektocht naar een gekidnapte vriend onthult een sinister complot van gestolen kinderen en verandert in een zoektocht om een mysterieus fenomeen te begrijpen dat Dust wordt genoemd. Ze wordt vergezeld op haar reis door Will Parry, een jongen die een mes bezit dat vensters tussen werelden kan snijden. Terwijl Lyra de waarheid over haar ouders en haar voorspelde lot ontdekt, raken de twee verwikkeld in een oorlog tegen hemelse machten die zich over vele werelden uitstrekt.

'38 At The Garden' (docufilm)

​Vanaf 7 december op Streamz

'38 At The Garden' vertelt het buitengewone verhaal van point guard Jeremy Lin tijdens zijn historische seizoen in 2012 bij de New York Knicks. Lin, een niet-gediplomeerde Harvard-afgestudeerde, schokte fans, verbaasde zijn teamgenoten en zette de Aziatisch-Amerikaanse gemeenschap op scherp toen hij 38 punten scoorde in Madison Square Garden tegen de Los Angeles Lakers, waarmee Lins hot streak en de 'Linsanity'-rage verstevigd werden. Een decennium later vormt Lins status als baanbrekend, cultureel icoon een grote opluchting voor de recente haatmisdrijven tegen de Aziatische Amerikanen. '38 At The Garden' erkent een cruciaal moment in de tijd voor Lin en viert een fenomeen dat groter was dan basketbal voor de wereld.

'Paraíso' (seizoen 2)

​Vanaf 14 december als boxset op Streamz

Aan het einde van de zomer van 1992 verdwijnen drie 15-jarige meisjes, Sandra, Eva en Malena spoorloos uit een nachtclub in een kustplaats. Als het politieonderzoek de verkeerde kant op lijkt te gaan, neemt Javi, de jongere broer van Sandra, het heft in eigen handen. Samen met de hulp van zijn vrienden ontdekken ze iets dat niet van deze wereld is.

'The Head'

​Vanaf 22 december als boxset op Streamz

Het wordt winter op de zuidpool. De zon zal binnenkort de komende zes maanden verdwijnen. Een klein team van wetenschappers, bekend als de Winterers, blijft op het Polaris VI Antarctic Research Station om hun innovatief onderzoek voort te zetten. Hun werk is cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering en ze staan onder bevel van de beroemde bioloog Arthur Wilde. Maar als de lente komt, keert zomercommandant Johan Berg terug naar het station om het grootste deel van het team dood of vermist te vinden. Er loopt een moordenaar rond en ook Annika, de vrouw van Johan, wordt vermist. Als hij haar levend wil vinden, zal hij Maggie moeten vertrouwen, de jonge dokter die diep geschokt is en blijkbaar de enige overlevende van de groep is.

'True Crime Belgium: Little John' (deel 1)

​Vanaf 31 december op Streamz

Op oudejaar 2016 ontdekken jagers in het Congobos in Geluwe stoffelijke menselijke ​ resten. Twee jaar lang weten de speurders niet wie het slachtoffer is. Door een knap staaltje Belgisch speurwerk wordt het lichaam geïdentificeerd als ThI Xuan Nguyen, een Vietnamese studente van 28, en wordt de moordenaar ontmaskerd. De dader blijkt John Vandoolaeghe (31) te zijn uit Zonnebeke die zijn minnares om het leven bracht en in brand stak. In januari 2021 krijgt hij 27 jaar cel.

'Jade Mintjens: Eindejaars'

​Vanaf 31 december op Streamz

Bert Gabriëls heeft de kranten definitief neergelegd en geeft de fakkel van zijn #Eindejaars door aan comedy talent Jade Mintjens. De 24-jarige uit het Kempense Westmalle was één van de finalisten van Humo's Comedy Cup en door haar veelzijdigheid ook een vast gezicht in 'De Ideale Wereld'. De stap naar een volledig actualiteitsgebonden voorstelling is dus niet zo groot. En ondanks de negatieve noten die doorgaans weerklinken in het journaal gaat ze proberen om een luchtige, verfrissende voorstelling te maken die toegankelijk is voor een breed publek.

'Les Passagers de la Nuit'

​Vanaf 7 december op Streamz+

Tijdens de verkiezingen in het jaar 1981 staat Elisabeth, door een nakende scheiding, alleen voor de opvoeding van haar twee kinderen. Ze vindt werk bij een laat radioprogramma en ontmoet het gekwelde tienermeisje Talulah. Deze mag een tijdje bij haar thuis verblijven waar ze een warm nest vindt.

'Red Rocket'

​Vanaf 7 december op Streamz+

Mikey Saber is een voormalige porno-acteur die zonder geld zit. Hij besluit Los Angeles achter zich te laten en naar zijn ouderlijke plek in Texas terug te keren, waar zijn vrouw en schoonmoeder wonen. Het lukt het gezinnetje om min of meer met elkaar samen te leven tot Mikey de jonge Strawberry leert kennen. Met deze vrouw die in een donutwinkel werkt, hervalt Mikey in zijn oude gewoontes.

'Firestarter'

​Vanaf 14 december op Streamz+

De jonge Charlie McGee probeert erachter te komen hoe ze op mysterieuze wijze de krachten heeft verworven objecten met haar geest in vuur en vlam te kunnen zetten. Een schimmige overheidsorganisatie, genaamd The Shop, weet Charlie te traceren en probeert haar gevangen te nemen om te bestuderen en als wapen te gebruiken. Samen met haar vader gaat ze op de vlucht en proberen ze om uit handen te blijven van deze organisatie.

'The Bad Guys'

​Vanaf 14 december op Streamz+​​

Een topteam van criminele dieren staat voor hun grootste uitdaging ooit: brave burgers worden. Het beruchte team van de Foute Jongens bestaat uit vijf vrienden: charmante zakkenroller Mr. Wolf, doorgewinterde kluizenkraker Mr. Snake, koele meester in vermommingen Mr. Shark, krachtpatser met een kort lontje Mr. Piranha en de scherpe ervaren hacker Ms. Tarantula, alias 'Webs'. Na jarenlang ontelbare roofovervallen te hebben gepleegd, worden de meest gezochte criminelen toch een keer gepakt. Mr. Wolf sluit een deal (al is hij niet van plan om zich eraan te houden) om te voorkomen dat ze de gevangenis in moeten: de Foute Jongens worden goed.

'Eiffel'

​Vanaf 14 december op Streamz+

In de negentiende eeuw is de ingenieur Gustave Eiffel volop bezig met de wereldtentoonstelling die in 1889 in Parijs zal worden gehouden. Na een succesvolle samenwerking met Frédéric Auguste Bartholdi voor het Vrijheidsbeeld gaat hij nu op zoek naar inspiratie voor de bouw van een monument op het Franse vasteland. Intussen loopt hij opnieuw Adrienne tegen het lijf, een mysterieuze vrouw uit zijn verleden. Ze gaan een passionele relatie aan.

'Christmas is Canceled'

​Vanaf 15 december op Streamz+

Voor de 29-jarige Emma komt de wereld op haar kop te staan wanneer haar vader aan een nieuwe relatie begint na het overlijden van haar moeder. Niet alleen omdat het een nieuwe relatie is, maar ook omdat het nieuwe vriendinnetje van haar vader een vriendin van Emma was tijdens haar middelbare schoolperiode. Emma accepteert dit niet en begint met het maken van plannen om het koppel uit elkaar te drijven tijdens de feestdagen.

'Gingerbread Miracle'

​Vanaf 21 december op Streamz ​​​

Maya is een freelance advocate die, na een kleine tegenslag, sinds een paar jaar in het appartement boven de garage van haar ouders woont en de Casillas Panadería gebruikt als haar onofficiële kantoor. De Mexicaanse bakkerij heeft een warm plekje in haar hart sinds ze er als tiener werkte met haar schoolvriendje, Alejandro 'Alex' Casillas, de knappe neef van de eigenaar. Wanneer Alex zijn oom Maya's hulp vraagt om de bakkerij te verkopen, besluit Alex naar huis terug te keren om nog een laatste kerst in de bakkerij te vieren en Maya te helpen een koper te vinden, of ze zijn hulp nu echt wil of niet.

'The Lost Leonardo'

​Vanaf 21 december op Streamz+

Deze documentaire vertelt het verhaal achter de Salvator Mundi, het duurste schilderij ooit verkocht voor 450 miljoen dollar. Vanaf het moment dat het schilderij voor $1175 wordt gekocht bij een louche veilinghuis in New Orleans, en de restaurateur meesterlijke Renaissance penseelstreken ontdekt onder de zware vernis van zijn goedkope restauratie, wordt het lot van de Salvator Mundi bepaald door een onverzadigbare zoektocht naar roem, geld en macht. Naarmate de prijs stijgt, nemen ook de vragen over de echtheid toe: is dit schilderij echt van Leonardo da Vinci?