Wat wordt dé 'Lievelingskost' van Vlaanderen in 'Dagelijkse Kost'?

Jeroen Meus maakt de tien genomineerde 'Lievelingskost'-gerechten klaar in de volgorde waarop jij gestemd hebt. Elk gerecht wordt afgekruid met smaakvolle historische weetjes. Vorige week werden de eerste vijf gerechten gepresenteerd, dus nu vrijdag kennen we de ultieme nummer één.

- Garnaalkroketten - Koninginnenhapje - Mosselen met friet - Stoofvlees - Witloof met kaas en hesp in de oven

Vijf gerechten passeerden al de revue, dus tussen één van deze recepten, in willekeurige volgorde, zit de nummer één 'Lievelingskost':

Dagelijkse kost op tv

Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.

Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.

Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.

Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.