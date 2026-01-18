Wat wordt dé 'Lievelingskost' van Vlaanderen in 'Dagelijkse Kost'?

VRT moet boven op 16 miljoen euro nóg eens extra besparen: 'Woordbreuk van de Vlaamse Regering'
zondag 18 januari 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Jeroen Meus maakt de tien genomineerde 'Lievelingskost'-gerechten klaar in de volgorde waarop jij gestemd hebt. Elk gerecht wordt afgekruid met smaakvolle historische weetjes. Vorige week werden de eerste vijf gerechten gepresenteerd, dus nu vrijdag kennen we de ultieme nummer één.

Vijf gerechten passeerden al de revue, dus tussen één van deze recepten, in willekeurige volgorde, zit de nummer één 'Lievelingskost':


- Garnaalkroketten
- Koninginnenhapje
- Mosselen met friet
- Stoofvlees
- Witloof met kaas en hesp in de oven

Benieuwd welk gerecht het wordt? Deze week kijken dan!

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Dagelijkse kost op tv
Maandag 19 januari 2026 om 12u10
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 19 januari 2026 om 18u10
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 20 januari 2026 om 00u25
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Woensdag 21 januari 2026 om 12u10
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Woensdag 21 januari 2026 om 18u10
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.

