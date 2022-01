Wat tovert 'Dagelijkse Kost' deze week op je bord?

Foto: Eén/VRT - © Filip Van Roe 2020

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Rijstbowl met gebakken kip, prei en omelet

Gebakken en geglaceerde kip met een kom geurige rijst, kort gegaarde prei en dikke stukken omelet. Dit is makkelijk en snel comfortfood met een oosterse toets. Perfect voor op een maandagavond wanneer je niet heel veel tijd hebt.

Dinsdag: Zwarte en witte pens met groentestoemp en appelmoes

Heerlijk huiselijke dagelijkse kost! Gebakken pensen met een winterse stoemp, boordevol groenten en als extraatje warme of koude appelmoes. Vandaag is er voor elk wat wils. Woensdag: Opgelegde haring met aardappelsalade

Een heerlijke aardappelsalade met opgelegde haring en een zijdezachte dressing met honing en mosterd. Dit lekkere middagmaal kan je ook de volgende dag nog in je lunchbox meenemen. Klaar in een handomdraai en tjokvol smaak! Donderdag: Tarwesalade met rode biet en koolrabi, chips van boerenkool en salsa van rode ui

Deze heerlijke veganistische maaltijdsalade straalt op alle vlakken gezondheid uit! Gekookte rode bietjes, fijngesneden koolrabi, krokante chips van boerenkool en een licht pittige salsa van rode ui en munt. Vrijdag: Pindataart met appel, royal icing en gekarameliseerde nootjes

Een prachtig taartje met de volle smaak van pinda's, afgewerkt met royal icing en onweerstaanbare pindanootjes met krokante karamel. Dat klinkt niet alleen fantastisch, het smaakt ook zo!