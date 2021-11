Wat tovert 'Dagelijkse Kost' deze week op je bord?

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Cannelloni met boerenkool, champignons en pompoen

Een vegetarische ovenschotel om u tegen te zeggen! Rijkelijk gevulde pastabuisjes met boerenkool en champignons, puree van pompoen en kaassaus met parmezaan.

Dinsdag: Gehaktbrood met groentehutsepot en uiensaus

Dit is puur comfortfood waar zelfs de allerkleinsten van zullen smullen! Een stevige pot boordevol groenten, een sappig gehaktbroodje en dan nog wat uiensaus. Wat heeft een mens meer nodig? Woensdag: Bresiliennetaart met banaan

Wat een ongelofelijke toptaart is dit! De combinatie van pralinépudding met banaan, slagroom en bresiliennenootjes zal vele hartjes sneller doen slaan! Donderdag: Griet met champignonsaus, krieltjes en witloof

Een heerlijk pretentieloos gerecht met een fantastisch stukje gebakken griet, gebakken witloof, krieltjes en een romige champignonsaus. Vrijdag: Galette Bretonne met spek, ei en kaas

Deze Bretoense pannenkoek met kaas, ei en ham is een leuk gerecht voor je volgende brunch of lunch. Klaar in een handomdraai en boordevol smaak. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.