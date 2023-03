Wat staat deze week op het menu in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Lasagne met lamsgehakt, gebakken aubergine en schapenkaas

Lekker eten is een goede oplossing voor de maandagblues! Jeroen gaat vandaag aan de slag met lamsgehakt, gebakken aubergines en schapenkaas om er een zalige lasagne van te maken.

Dinsdag: Kalfsrollade orloff met gebakken champignons en kroketten

Bij het zien van deze 'Dagelijkse Kost' loopt het water je spontaan in de mond. Een sappige rollade met kalfsvlees, ham en kaas, gebakken champignons, kropsla en gebakken kroketten. Laat dat feestje maar beginnen! Woensdag: Îles flottantes met citrus-vanillesaus, frambozen en amandelschilfers

Vandaag staat er een echte klassieker uit de Franse keuken op het menu, uiteraard in een Dagelijkse kost-jasje. Een zacht eilandje van eiwitschuim in een vanillesaus met limoen, een helderrode coulis van frambozen en gekleurde amandelschilfertjes. Donderdag: Groentencurry met noedels en omelet

Een dampend kommetje pittige groenten met noedels en stukken gebakken omelet. Wat heeft een mens nog meer nodig om gelukkig te zijn? Vrijdag: Gegrilde haring, geplette aardappel met veldsla, kerstomaten en gefruite uiringen

Eenvoudige, pure kost kan zo ontzettend lekker zijn! Hier in de vorm van een stukje gegrilde haring, geplette patatjes met veldsla, gemarineerde kerstomaten en gefruite uiringen. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.