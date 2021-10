Wat serveert 'Dagelijkse Kost' je deze week?

Foto: Eén - © VRT/Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Kotelet met pickleskorst en andijviestoemp

Een sappige varkenskotelet met een korst van pickles en een eenvoudige stoemp met andijvie. Dit is oerdegelijke dagelijkse kost die aanvoelt als een warm dekentje.

Dinsdag: Couscoussalade met kerstomaat, burrata en grijze garnalen

Deze maaltijdsalade maken en opeten is één groot feest! Met topproducten zoals grijze noordzeegarnalen en kwaliteitsvolle burrata kan je gewoon niets misdoen. Woensdag:Yoghurttaart met ananas

Deze hagelwitte taart op basis van yoghurt is o zo makkelijk om te maken. De fijne sliertjes ananas en de kokosschilfers maken het plaatje compleet! Donderdag: Kippensoep met champignons en reepjes kruidenomelet

Deze rasechte 'omasoep' heeft alles wat je nodig hebt om je zondag knus door te brengen: veel groenten, malse stukken kip en fijne reepjes omelet met groene kruiden. Zalig gewoon! Vrijdag: Gnocchi met boerenkool, courgette en romige tomatensaus

Italiaanse aardappelkussentjes met verse boerenkool, courgette en tomatensaus met room. Dit is een makkelijke maar overheerlijke ovenschotel waar je echt niet veel werk aan hebt. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.