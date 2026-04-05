Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?
Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.
Maandag: Bietburger met feta en ketchup van rode biet
Een hamburger tussen een broodje met huisgemaakte ketchup van rode biet, gemarineerde komkommer, ijsbergsla en verkruimelde feta.
Dinsdag: Groentetwijfelaar met zoete aardappelpuree en citroenmayonaise
In de oven geroosterde groentebrochetten met stoemp van zoete aardappel en frisse citroenmayonaise.
Woensdag: Smoutebollen met appel en rozijnen
Gefrituurde oliebollen met stukjes appel en gewelde rozijnen.
Donderdag: Blinde vink met erwten, wortelen en gekookte aardappelen
Gebakken blinde vinken, gestoofde wortelen met erwtjes, gekookte vastkokende aardappelen en een eenvoudige saus met ui, stroop en mosterd.
Vrijdag: Dal bhat
Nepalese linzensoep met rijst.
'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.
Kijktip van de dag
Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.
'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.