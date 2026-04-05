Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Bietburger met feta en ketchup van rode biet

Een hamburger tussen een broodje met huisgemaakte ketchup van rode biet, gemarineerde komkommer, ijsbergsla en verkruimelde feta.

Dinsdag: Groentetwijfelaar met zoete aardappelpuree en citroenmayonaise

In de oven geroosterde groentebrochetten met stoemp van zoete aardappel en frisse citroenmayonaise.

Woensdag: Smoutebollen met appel en rozijnen

Gefrituurde oliebollen met stukjes appel en gewelde rozijnen.

Donderdag: Blinde vink met erwten, wortelen en gekookte aardappelen

Gebakken blinde vinken, gestoofde wortelen met erwtjes, gekookte vastkokende aardappelen en een eenvoudige saus met ui, stroop en mosterd.

Vrijdag: Dal bhat

Nepalese linzensoep met rijst.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

