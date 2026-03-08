Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Kip piripiri met geroosterde groenten en rijst

Pittig gemarineerde en geroosterde kip, een ovenschaal met grote stukken geroosterde groenten en saffraanrijst.



Dinsdag: Rog met paloisesaus, erwtjes en aardappelen

Gebakken rogvleugel met een botersaus van munt en dragon en in de pan gebakken aardappelen en erwtjes.



Woensdag: Pasta carbonara met schorseneren en linzenpasta

Een variatie op de klassieke pasta carbonara met verse schorseneren en penne op basis van linzen.



Donderdag: Toast met tartaar van rode biet en knolselderremoulade

Vegetarische tartaar van rode biet op een zuurdesemtoast met een frisse salade van knolselder, appel en walnoot.



Vrijdag: Cremacatalanataart

Een taart met een bodem van zandkoeken en een topping geïnspireerd op crema catalana.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!