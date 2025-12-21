Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Groentestrudel met feta

Gevlochten bladerdeegtaart met een groentevulling, feta en tzatziki met feta.

Dinsdag: Hamkroketjes met pimiento del piquillo-aioli

Kroketjes met Gandaham en manchego, aioli met gerookt paprikapoeder en pimiento del piquillo.

Woensdag: Vispannetje met pommes duchesse

Een gegratineerde ovenschotel met verschillende soorten vis en torentjes puree.

Donderdag: Wildragout met Liefmans Goudenband, appel met veenbes, kroketten en witloofsalade

Een stoofpot met ragout van hert en Belgisch bier, gevulde appel met veenbessen, verse kroketten en witloofsla.

Vrijdag: Clafoutis met appel en kaneel

Een flantaart met kruimeldeeg, gebakken appelen en kaneel.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

