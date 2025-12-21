De hele familie kijkt emotioneel terug op vijf jaar 'De Verhulstjes' in kerstspecial
Hasta la vista! Chinchilla wordt vlak voor de halve finale ontmaskerd in 'The Masked Singer'
Speurders lijken helemaal zeker te zijn van Bambi in 'The Masked Singer'

Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

zondag 21 december 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Groentestrudel met feta
Gevlochten bladerdeegtaart met een groentevulling, feta en tzatziki met feta.


Dinsdag: Hamkroketjes met pimiento del piquillo-aioli
Kroketjes met Gandaham en manchego, aioli met gerookt paprikapoeder en pimiento del piquillo.

Woensdag: Vispannetje met pommes duchesse
Een gegratineerde ovenschotel met verschillende soorten vis en torentjes puree.

Donderdag: Wildragout met Liefmans Goudenband, appel met veenbes, kroketten en witloofsalade
Een stoofpot met ragout van hert en Belgisch bier, gevulde appel met veenbessen, verse kroketten en witloofsla.

Vrijdag: Clafoutis met appel en kaneel
Een flantaart met kruimeldeeg, gebakken appelen en kaneel.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Lees ook:
 Dit is 'Het Nationale Kerstmenu 2025' van 'Dagelijkse Kost'

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
TVvisie admin
https://dagelijksekost.vrt.be/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Hotel Bonka
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:30
    Sporza: Veldrijden
    01:30
    VRT NWS laat
  • 11:55
    De Warmste Week
    09:00
    Winterbeelden
  • 13:15
    Lettersoep
    05:20
    Geen uitzending
  • 13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
    06:50
    LEGO Friends: The Next Chapter
  • 13:30
    WK Darts 2026
    00:00
    Motorway Cops USA
  • 12:05
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 13:25
    Baywatch
    00:10
    All New Traffic Cops
  • 12:45
    Christmas at the Plaza
    23:55
    The Nine Kittens of Christmas
  • 10:00
    Joe
    00:10
    Walker, Texas Ranger
  • 13:25
    Friends
    00:00
    Grond
  • 13:15
    C.S.I. New York
    01:10
    Fire Country
  • 13:25
    Ice Airport Alaska
    02:30
    Geen uitzending
  • 12:30
    A Royal Corgi Christmas
    02:05
    Play kerst haardvuur 2025
  • 12:45
    Homicide for the Holidays
    01:55
    CSI: Vegas
  • 13:33
    De CFO podcast
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 13:19
    Publireportage
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 13:10
    De Eregast
    01:05
    Tot op de Graat
  • 13:30
    Midsomer Murders
    01:15
    London Kills
  • 13:05
    First Dates Australia
    06:00
    Shipping Wars
  • 13:25
    NOS Studio Sport Live
    01:36
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 13:20
    Fryslân Dok
    01:00
    Nieuwsuur
  • 13:30
    Ons huis op Mars
    05:00
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal
Verwante artikels