Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.
Maandag: Penne met paprika, ui en chorizo
Pasta met gebakken paprika, ui, chorizo en mascarpone, afgewerkt met gekleurde amandelschilfers en manchego.
Dinsdag: Matar paneer met naan
Indiase curry met pompoen, erwtjes en gebakken paneer.
Woensdag: Zeebaars met stoemp van groene kool en mosterdsaus
Gebakken zeebaars, puree met groene kool en ui en botersaus met graanmosterd.
Donderdag: Mousse van praliné met peer, hazelnootcrumble en meringue
Krokante crumble van hazelnoot, blokjes peer, luchtige mousse van pralinépasta en gebrand eiwitschuim.
Vrijdag: Pad kra pao met kip en rijst
Gebakken kippengehakt met chili, look, Holy Basil en Thaise jasmijnrijst.
'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.
Dagelijkse kost op tv
Dinsdag 18 november 2025 om 12u10 »
Dinsdag 18 november 2025 om 18u10 »
Woensdag 19 november 2025 om 00u15 »
Maandag 17 november 2025 om 12u10 »
Maandag 17 november 2025 om 18u10 »
