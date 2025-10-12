Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Grote Jens komt de namen van de eerste pakken in 'The Masked Singer' op het spoor
zondag 12 oktober 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Linzenrisotto met gebakken aubergine en kerstomaat
Risotto van groene linzen, gebakken aubergine met balsamico en kerstomaten.


Dinsdag: Gestoomde zeetong met venkel, mosseljus met curry en bieslook
Gestoomde rolletjes van zeetongfilet met wittewijnsaus met venkel, mosselen en curry.

Woensdag: Mousse van mango met mangosalade en studentenhaver met pistache
Mousse van mango met yoghurt, salade van mango en munt en studentenhaver met witte chocolade en pistachenootjes.

Donderdag: Clubsandwich met kipsalade en Thousand Island-dressing
Een club sandwich met geroosterd brood, kipsalade met geplukte kip, krokant gebakken spek en Thousand Island-dressing.

Vrijdag: Konijn met peperkoek en kroketten
Een stoofpot van konijn met peperkoek, appelen en cider, witloofsla met appel en kroketten.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.


Dagelijkse kost op tv
Maandag 13 oktober 2025 om 12u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 13 oktober 2025 om 18u10  »
VRT 1
Risotto van groene linzen, gebakken aubergine met balsamico en kerstomaten.
Dinsdag 14 oktober 2025 om 00u35  »
VRT 1
Risotto van groene linzen, gebakken aubergine met balsamico en kerstomaten.
Dinsdag 14 oktober 2025 om 12u10  »
VRT 1
Risotto van groene linzen, gebakken aubergine met balsamico en kerstomaten.
Dinsdag 14 oktober 2025 om 18u10  »
VRT 1
Gestoomde rolletjes van zeetongfilet met wittewijnsaus met venkel, mosselen en curry.

