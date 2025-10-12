Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Linzenrisotto met gebakken aubergine en kerstomaat

Risotto van groene linzen, gebakken aubergine met balsamico en kerstomaten.

Dinsdag: Gestoomde zeetong met venkel, mosseljus met curry en bieslook

Gestoomde rolletjes van zeetongfilet met wittewijnsaus met venkel, mosselen en curry.

Woensdag: Mousse van mango met mangosalade en studentenhaver met pistache

Mousse van mango met yoghurt, salade van mango en munt en studentenhaver met witte chocolade en pistachenootjes.

Donderdag: Clubsandwich met kipsalade en Thousand Island-dressing

Een club sandwich met geroosterd brood, kipsalade met geplukte kip, krokant gebakken spek en Thousand Island-dressing.

Vrijdag: Konijn met peperkoek en kroketten

Een stoofpot van konijn met peperkoek, appelen en cider, witloofsla met appel en kroketten.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.