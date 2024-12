Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pastinaaksoep met lavasolie en broodcroutons

Een gemixte soep van pastinaak en knolselder met een pittige olie van lavas, peterselie en jalapeñopeper, en broodcroutons.

Dinsdag: Pasta alla vodka met chorizo

Penne in een romige tomatensaus met gebakken chorizo, mascarpone en vodka. Woensdag: Filodeegpakketjes met krab en seldersalsa

Een krokante loempia van filodeeg met een vulling van krab, en een salsa van groene selder met sjalot. Donderdag: Appeltaart met vanilleroom

Een gesloten appeltaart op basis van gistdeeg met een vulling van appelmoes, versierd met decorsuiker en geserveerd met vanilleroom. Vrijdag: Paella met varkensvlees, gerookt spek en boschampignons

Een winterse versie van de paella met stukken spiering, gerookt spek, boschampignons, stukjes pompoen en raap. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.