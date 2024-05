Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: VRT - © Sam Van den Brandt 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Opgelegde haring op zuurdesemtoast met bloemkooltartaar en postelein

We starten de week op een fijne, culinaire manier. Meer bepaald met een krokante toast van zuurdesembrood met tartaar van bloemkool, stukjes opgelegde zure haring en gepickelde bloemkoolroosjes. Perfect voor de eerste lunch van de week!

Dinsdag: Steak tartaar met frietjes en sla

Dit is nog eens echte, pure dagelijkse kost. En dat op een simpele dinsdagavond! Verse frietjes, handgesneden tartaar van rundvlees en kropsla. Meer moet een mens toch niet hebben? Woensdag: Groense salade met gepaneerde scampi en dressing met citroen en look

Een simpele maar smakelijke salade boordevol groene groenten, krokant gebakken scampi's en een romige dressing op basis van plattekaas met look en citroen. Donderdag: Mousse van aardei en hibiscus, pastachesaus en boterwafeltjes

Een smeuïge mousse op basis van gedroogde hibiscus en aardbeien in een heerlijke vanillesaus met pistache en verkruimelde boterwafeltjes. Moet er nog meer gezegd worden? Gewoon maken! Vrijdag: Melanzane alla parmigiana

Om het einde van de week te vieren, maakt Jeroen een Italiaanse klassieker in de vorm van een fantastische ovenschotel: melanzana alla parmigiana oftewel smakelijke torentjes van schijfjes aubergine, mozzarella en tomaat, afgewerkt met tomatensaus en parmezaan. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!