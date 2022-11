Wat neemt de bovenhand bij Koen Wauters: zijn winnaarsmentaliteit of zijn empathie?

Is Koen Wauters van nature een empathisch persoon? Is hij een geboren leider? En is hij een ochtend- of toch eerder een avondmens? In 'Ons DNA' neuzen Frances Lefebure en Lieven Scheire in het DNA van Koen Wauters.

'Ik heb heel veel vraagtekens', lacht Koen wanneer hij Frances ontmoet. 'Ik ben benieuwd of ik iets zal ontdekken wat ik nog niet weet.' En daar komt snel verandering in, want Frances heeft een uniek experiment voor Koen in petto. Op de quad nemen ze het tegen elkaar op tijdens een spannende race tegen de tijd. Maar tijdens de rit zal Frances een klein ongelukje faken. Wat neemt de bovenhand bij Koen: zijn winnaarsmentaliteit of zijn empathie?

Daarnaast gaat Frances samen met Tris op familiezoektocht. Tris is 51 jaar en werd meteen na haar geboorte afgestaan ter adoptie. Ze weet ondertussen wie haar biologische moeder is, maar over wie haar vader is zijn er nog steeds twijfels. 'Toen ik ging trouwen kreeg ik een enveloppe en daar stond in wie mijn echte moeder en vader zijnen waar ze wonen. Dus het was niet moeilijk om te gaan zoeken. Mijn moeder was officieel nog getrouwd met de man die mij erkend heeft, maar hijzelf ontkende het vaderschap. Ik wil mijn biologische vader graag ontmoeten en mezelf een spiegel voorhouden. Dat zou mijn leven completer maken', vertelt Tris. Vinden ze op basis van haar DNA haar biologische vader eindelijk terug? En heeft Tris nog broers of zussen?

Lieven trotseert dan weer het genetisch unieke IJsland en gaat langs bij deCODE Genetics. 'Dit bedrijf heeft DNA van 150.000 IJslandse vrijwilligers verzameld. Dat is ongeveer de helft van de bevolking. Met deze stalen doen ze baanbrekend onderzoek naar bijvoorbeeld genetische aandoeningen', legt Lieven uit. Het is vooral de samenstelling van de bevolking die het land zo interessant maakt. 'Bijna 70% heeft blond haar en maar liefst 90% heeft blauwe ogen', vertelt Lieven. Daarnaast gaat Lieven ook ‘wetenschappelijk’ op café om te weten te komen hoe IJslanders zelf denken over DNA-onderzoek en om uit te zoeken of de zogenaamde ‘Bump-app’, waarmee je te weten kan komen of je familie bent voor je begint te daten, ook in de praktijk gebruikt wordt.

'Ons DNA', donderdag 17 november om 20.35 uur bij VTM.