Wat doen de magische blauwe pilletjes van Staf en Mathias Coppens? - VIDEO

Woensdag 25 maart zet Staf Coppens in de tweede aflevering van 'Dat Belooft Voor Later' de fantasie van Ade (6 jaar - Zwevegem), Géraldine (6 jaar - Schiplaken) en Jack (5 jaar - Zwijndrecht) - letterlijk - op z'n kop.

Samen met broer Mathias zorgt hij ervoor dat de kinderen superkrachten krijgen door snoepjes te eten. 'De groene snoepjes zorgen ervoor dat je hetzelfde kan als Spider-Man', aldus Staf. De kinderen geloven hun ogen niet wanneer ze op de muren en het plafond kunnen lopen. Er zijn ook blauwe en gele snoepjes. 'Als je een gele eet, word je sterk genoeg om het gewicht van 100 kilogram op te heffen', vertelt Staf. Mathias gaat verder: 'Van de blauwe snoepjes worden je hersenen heel sterk. Zo sterk, dat je telekinese kan doen.'

Verder neemt Staf de drie kinderen opnieuw mee naar VTM, waar ze zijn hond moeten verstoppen voor een bewaker. Vertellen Ade, Géraldine en Jack eerlijk tegen de bewaker wat er aan de hand is? Verder doet Staf in zijn eigen 'Staf-Lab' een marshmallow-proef waarmee hij de zelfbeheersing van de 5- en 6-jarigen test. Als laatste is het aan de ouders om hun oogappels goed in te schatten tijdens de doe-proeven in de studio. Zo moet Jack een nummer vormen met een draaitelefoon, moet Ade een brief sturen en moet Géraldine een VHS opzetten.

'Dat Belooft Voor Later', woensdag 25 maart om 20.35 uur bij VTM.