Warner Bros. Discovery Kids viert een zomer vol sport met Looney Tunes

De zomer van 2024 draait helemaal om sport, want Warner Bros. Discovery brengt zijn iconische geanimeerde personages, de Looney Tunes, in stelling.

Het doel: kinderen op een vermakelijke manier dichter bij verschillende sporten brengen en nieuwe sportdisciplines aan de volgende generatie introduceren!

De Looney Tunes-personages hebben een lange associatie met sport, waaronder hun hoofdrol in de blockbuster 'Space Jam' uit 1996 en het vervolg 'Space Jam: A New Legacy' uit 2021. Nu keren de iconische personages terug in de sportieve schijnwerpers om de komende generatie te inspireren in de waarden van sport. Van honkbal tot basketbal, boksen, worstelen en alles daartussenin, de Looney Tunes verleggen op slimme wijze de grenzen van humor om de realiteit te overstijgen, de zwaartekracht te tarten en de verbeelding zowel op het veld als daarbuiten te prikkelen.

'Looney Tunes Presents: Sports Made Simple' – Kortlopende serie

Warner Bros. Discovery heeft zes originele geanimeerde korte films gemaakt onder de titel 'Looney Tunes Presents: Sports Made Simple'. Deze korte films, gericht op kinderen, vieren en leggen zes verschillende sporten uit in de typische Bugs Bunny-stijl. Deze clips van 90 seconden omvatten zowel klassieke als nieuwe sporten en disciplines zoals de 4x100 meter estafette, tennis, mountainbiken, beachvolleybal, gymnastiek en breakdancen. De korte clips zullen in première gaan op het WB Kids YouTube-kanaal en zullen gedurende de zomer worden gebruikt op de kinderkanalen van Warner Bros. Discovery, en op digitale en sociale netwerken en platformen, waaronder de sociale netwerken van Looney Tunes en de kanalen van Cartoon Network. 'Looney Tunes Presents: Sports Made Simple' zal ook te zien zijn in het wekelijkse 'Power of the Olympics' programma van Eurosport.

Looney Tunes sportovername op Roblox met 'Cartoon Network Game On!'

Voor het eerst ooit verwelkomt Warner Bros. Discovery de Looney Tunes in de metaverse met een unieke activatie die de zomer van sport viert op het populaire gamingplatform Roblox. 'Cartoon Network Game On!' – een volledige ervaringsgerichte wereld in Roblox introduceert nieuwe personages, nieuwe minigames en nieuwe attracties om sport en team Looney Tunes te vieren. Spelers kunnen interactie hebben met populaire Looney Tunes-personages zoals Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, Tweety, Wile E. Coyote en Road Runner om minigames te spelen zoals de 4x100m estafette, tennis, breakdancen, mountainbiken, beachvolleybal en gymnastiek. Met een nieuw springkasteel op het hoofdeiland en op maat gemaakte promoties op reclameborden, kunnen spelers volledig opgaan in de wereld van sport en Looney Tunes. 'Cartoon Network Game On!' is beschikbaar in het Frans, Italiaans, Turks, Arabisch, Spaans en Braziliaans Portugees. Speel via: 'Cartoon Network Game On!'.

Sportgerichte content op kinderkanalen en VOD

Warner Bros. Discovery viert de zomer van sport op tv en VOD met nieuwe korte films featuring Bugs Bunny en sportgerichte programma's die zijn gepland op de kinderkanalen Boomerang, Cartoon Network en Cartoonito. Dit zal afleveringen omvatten van verschillende shows die sportspellen en uitdagingen bevatten.

'Team Looney Tunes' op de Toon Cup-app van Cartoon Network

Zoals eerder aangekondigd, is team ACME officieel geland op de Toon Cup-app van Cartoon Network in april, met een Looney Tunes-thematoernooi. Een traktatie voor alle Looney Tunes-fans die nog steeds kunnen tackelen, dribbelen, passen, schieten en nieuwe personages, ballen en stadions kunnen ontgrendelen door munten te verdienen, met Bugs Bunny en Tweety als scheidsrechters. Spelers kunnen meedoen aan de speelse capriolen door de app gratis te downloaden op Google Play en de App Store in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Latijns-Amerika en de Azië-Pacific. Als optionele betaalde uitbreiding van het spel kunnen spelers ook toegang krijgen tot een Looney Tunes Bonuspakket met speelbare personages Daffy & Taz en Bugs Bunny Carrot Ball, in de in-app aankopen. Voor alle sportliefhebbers is 'Toon Cup' een casual mobiele app en website voetbalspel dat debuteerde tijdens de Wereldbeker 2018. Spelers kunnen een land kiezen en een fantasievoetbalteam samenstellen met hun favoriete Cartoon Network-personages. Een populair spel bij fans, sinds zijn debuut, heeft 'Toon Cup' meer dan 100 miljoen downloads verzameld. Kijkers moeten ook uitkijken naar meer Looney Tunes tijdens de Eurosport-verslaggeving van de Olympische Spelen van Parijs 2024. Discovery+ is de enige plek om elk moment van Parijs 2024 te volgen.