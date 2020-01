Vurige kinderwens en een gokverslaving in 'Vandaag over een Jaar'

Foto: Eén - © VRT Joost Joossen 2019

Op donderdag 9 januari ontvangt Cath Luyten in een nieuwe aflevering van 'Vandaag over een Jaar' enkele gewone Vlamingen die op één jaar tijd iets bijzonders willen realiseren.

Cath praat met de 34-jarige Tamara uit Lede, die bewust alleenstaande moeder wil worden. Michiel (11) uit Zutendaal wil Europees kampioen tafeltennis worden, zijn vader Geert (40) wil erbij kunnen zijn ondanks zijn kanker. De beloftevolle motorcrosser Ian (17 jaar, uit Wachtebeke) raakte verlamd tijdens een wedstrijd en wil terug kunnen crossen. En de 26-jarige Jamie uit Kontich wil van zijn gokverslaving af.

Deelnemer in de kijker: Jamie (26) uit Kontich: 'Vandaag over een jaar wil ik verlost zijn van mijn gokverslaving'

'Hoeveel ik al vergokt heb? Dat zal ondertussen al wel een klein huis zijn.'

Toen Jamie 14 jaar was, nam zijn vader hem mee naar een krantenwinkel en liet hij hem pronostikeren op sportuitslagen. Jamies voorspelling kwam uit en vader en zoon gingen naar huis met een veelvoud van hun inzet. Vanaf dat moment had Jamie de smaak te pakken. Meer dan 10 jaar later is hij zwaar verslaafd en heeft het gokken zijn leven ingepalmd. Zijn moeder moet beslag leggen op een deel van zijn loon, anders zou Jamie het op één dag verspelen. Vriendschappen gingen verloren omdat hij zijn sociaal leven verwaarloosde om te kunnen gokken. Jamie heeft al zijn moed bijeen geraapt en belooft aan Cath dat hij zal stoppen met gokken. Want zo kan het niet verder.

Michiel (11) uit Zutendaal - 'Vandaag over een jaar wil ik Europees kampioen tafeltennis worden.' / Papa Geert (40) - 'En ik wil daarbij zijn.'

'Michiel beseft niet ten volle hoeveel kracht hij mij geeft' - Geert

Michiel is een tafeltennistalent. Hij behoort tot de top van België en droomt ervan om mee te dingen naar de titel van Europees kampioen. Om dat te kunnen bereiken, moet hij eerst zijn selectie afdwingen en in de top twee van de nationale ranking geraken. Papa Geert is zijn grootste supporter en wil op zoveel mogelijk wedstrijden aanwezig zijn, maar helaas heeft kanker roet in het eten gestrooid. Al voor de derde keer vecht Geert tegen deze ziekte. Hij leerde om niet te ver vooruit te kijken en in het nu te leven. Vader en zoon vinden veel steun bij elkaar en delen hun droom. Samen beleven hoe Michiel een gouden medaille om de hals krijgt, is hun vurigste wens.

Tamara (34) uit Lede - 'Vandaag over een jaar wil ik een bewust alleenstaande mama zijn.'

'Ik kan me een leven zonder man inbeelden, maar geen leven zonder kinderen.'

De sympathieke Tamara is gelukkig met haar leven. Maar er ontbreken twee dingen: een partner en een kind. Dat ze geen partner heeft, daar kan ze zich mee verzoenen, maar geen mama zijn ervaart ze als een groot gemis. Daarom heeft Tamara beslist om er alleen voor te gaan. Ze heeft de nodige procedures doorlopen en is gezond en geschikt verklaard om een kindje op de wereld te zetten. Ze hoopt dan ook vurig om vandaag over een jaar met een baby op haar arm de studio binnen te wandelen.

Ian (17) - 'Vandaag over een jaar wil ik terug met mijn crossmotor rijden.'

'Mensen verklaren me gek, maar ik wil terug die motor op.'

Voor zijn 5e verjaardag kreeg Ian waar hij al lang om zeurde: zijn eerste motor. Die dag was het begin van een beloftevolle carrière waarbij Ian de ene trofee na de andere behaalde. Maar op zijn 16de sloeg het noodlot toe: bij een zware val tijdens een wedstrijd brak Ian vier ruggenwervels en raakte hij verlamd. De kans dat hij ooit nog zal kunnen stappen, is quasi onbestaand. Maar in plaats van zijn crossmotor te vervloeken, droomt Ian ervan om die ondanks zijn verlamming ooit terug te bestijgen en op een crossparcours te rijden. Eens eens motorcrosser, altijd een motorcrosser.

'Vandaag over een Jaar', donderdag 9 januari om 20.35 uur op Eén.