VTM wuift 2020 uit met (veel) muziek én 'Wat een Jaar!'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Muziek zet aan tot vieren, maakt gelukkig en brengt troost. Niets beters dus dan dit bijzondere jaar af te sluiten met een dosis muziek bij VTM.

Na de kaskraker 'Home Alone 2: Lost In New York' (om 20.30 uur) worden in 'De 20 van 2020' om 22.45 uur de 20 muzikale hoogtepunten van het afgelopen jaar uit heel wat VTM-programma's getoond. Zo raadde Vlaanderen massaal mee welke bekende mensen meededen aan 'The Masked Singer', draaiden de stoelen van 'The Voice Kids' en 'The Voice Senior' voor unieke stemmen en kregen hits van o.a. Regi en Gene Thomas een nieuw jasje in 'Liefde voor Muziek'.

De volgorde van de top 20 hebben de VTM-kijkers de voorbije dagen zelf kunnen bepalen. Ook An Lemmens, Kürt Rogiers, Dina Tersago, Laura Tesoro en Birgit Van Mol delen in het programma hun meest memorabele muziekmomenten van 2020.

Iedereen kan donderdagavond ook zijn wensen en boodschappen voor familie en vrienden insturen via Facebook en Twitter met de hashtag #vtm2021. Die worden dan de hele avond live getoond op het scherm bij VTM.

Bekijk hier het muzikale hoogtepunt volgens Dina Tersago:

De kijkers wuiven het jaar definitief uit met 'Wat Een Jaar!', want wat een jaar is het geweest. Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel tellen samen af en zetten het nieuwe jaar feestelijk in. Om iets na middernacht is er het concert 'Boven de Wolken' van Niels Destadsbader, met de mooiste momenten uit de Sportpaleis-show van vorig jaar.

Nadien is er nog meer muziek met 'Het Beste van Rode Neuzen Dag 2020', waarin VTM de verzoeknummers, die heel wat Vlaamse en internationale artiesten live brachten voor de goeddoelactie op 4 december, op een rijtje zet.