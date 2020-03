VTM GO pakt uit met 'Blijf in uw Kot!'-kijktips

Iedereen in BelgiŽ moet zoveel mogelijk binnen blijven. Maar wat nu? Bingewatchen natuurlijk! VTM GO lanceert een 'Blijf in uw Kot!'-rubriek en zet een aantal leuke kijktips op een rij.

Hieronder een greep uit de 'Blijf in uw Kot!'-rubriek:

- Voor wie wil bingewatchen met een Vlaams sprookje is er de telenovelle 'Sara', met Veerle Baetens, Gert Winckelmans, Kürt Rogiers en Sandrine André.

- Films zijn er ook, zo is er de superheldenfilm 'The Amazing Spider-Man', het Vlaamse drama 'Meisjes', de Amerikaanse actiethriller 'Man on a Ledge' en de sciencefiction film 'Alien: Covenant'.

- Via VTM GO kan je ook de programma's van op tv gratis herbekijken. Voor wie kookinspiratie wil opdoen voor al dat gehamsterde voedsel, is er 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'. Een dansje placeren kan tijdens 'The Voice Kids' en in 'Blind Getrouwd' volg je het liefdesavontuur van de koppels op de voet.

- Wil je de laatste ontwikkelingen van het coronavirus nog eens opnieuw kijken? Dat kan met de uitzendingen via VTM NIEUWS en de VTM NIEUWS UPDATES.