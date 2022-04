Vrouw dreigt naar de pers te stappen in 'Vrederechters'

Woensdag geeft VTM de kijkers opnieuw een unieke blik in vredegerechten over het hele land. Een koppel uit Pelt kocht een pup die achteraf een probleem bleek te hebben aan zijn knie en vraagt nu een vergoeding van de operatiekosten aan de verkoper.

Vrederechter Mevesen probeert de beroepsverkoper en het koppel te verzoenen. Ondertussen maakt een vrouw in Antwerpen zich druk omdat ze aangemaand wordt de kosten voor een poetshulp te betalen die haar beledigd zou hebben. Ze geeft aan dat ze verhaal zal halen bij de pers als het probleem niet opgelost wordt…

In Maasmechelen sloeg corona hevig toe: een vrouw kan de huur van haar brasserie niet meer betalen. En een man komt er veel te laat aan voor de bespreking van de betaling van zijn waterfactuur. Verder komt vrederechter Vandeborne ook tussen in een geschil tussen twee vrienden. De ene vriend verkocht een geleende Suzuki-brommer door om snel aan geld te komen zonder de toestemming van de eigenaar. Zal de man zijn geld terugkrijgen of niet?

'Vrederechters', woensdag 27 april om 21.45 uur bij VTM en ook op VTM GO.