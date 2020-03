Vrijdag te zien op tv en bij VTM GO

De zenders van DPG Media en het online platform VTM GO proberen zo goed mogelijk om de verveling van iedereen die thuis zit tegen te gaan. Wij geven je een overzicht van wat ze voor vrijdag op het menu hebben gezet.

VRIJDAG 20 MAART

Highlights bij VTM

Van 9.00 tot 12.00 uur is er opnieuw 'Blijf in uw Kot' bij VTM en op VTM GO, deze keer met Q-dj Vincent Fierens en Jonas Van Geel. Onder het motto 'Blijf in uw kot, en laat van je horen' brengen Qmusic en VTM elke dag van 9.00 tot 12.00 uur live-televisie op corona-wijze: vanuit 'een kot', met onbemande camera’s, maar in connectie met heel veel mensen thuis.

Om 20.40 uur is het tijd voor de tweede knock-outs van 'The Voice Kids' waarin de overgebleven talenten zingen en strijden om een plaats in de halve finale.

Om 23.25 uur is er de Amerikaanse actie-misdaadfilm 'Takers' met Hayden Christensen, Idris Elba en Paul Walker.

Highlights bij Q2

Om 20.35 uur is er de sciencefiction-film 'Transformers: The Last Knight' met Mark Wahlberg en Anthony Hopkins. De mensheid en de Transformers zijn in staat van oorlog. Het lot van de wereld komt in handen te liggen van een onwaarschijnlijk gezelschap: Cade Yeager, Bumblebee, een Britse Lord en een hoogleraar van Oxford.

Highlights bij Vitaya

Om 20.35 uur is er de tv-première 'Sleepwalking in Suburbia'. Michelle doolt in haar slaap rond in het dorpje waar ze woont. Wanneer ze op een ochtend wakker wordt naast een dode man, beginnen haar problemen pas echt.

Highlights bij CAZ

Om 20.40 uur is er de James Bond-film 'Live And Let Die' met Roger Moore als James Bond. De laatste vierentwintig uur werden drie geheim agenten vermoord. Bond moet uitvissen of er al dan niet een verband is tussen de moorden. Hij reist naar New York, waar hij Mr. Big op het spoor komt…

Highlights bij CAZ 2

Vanaf 20.40 uur kan je bingen met maar liefst vijf afleveringen van de Amerikaanse actieserie 'Blood Drive' na elkaar. De serie speelt zich af in de dystopische toekomst van een alternatief 1999.

Highlights bij VTM GO

Voor wie zin heeft in een film is er het Vlaamse drama 'Meisjes'. Een portie stand-up comedy is er met de show van Gunter Lamoot, 'Uw Beste Vriend'.