Vrijdag 'Mijn Eerste Reis' met Petra De Sutter

Politica Petra De Sutter verloor 15 jaar geleden haar hart aan India. Haar eerste reis met bestemming India was in 2009, toen ze als fertiliteitsexperte in het kader van een medisch congres naar daar reisde.

Vele reizen volgden en maakten een diepe indruk op Petra: van het drukke New Delhi tot de natuur aan de voet van de Himalaya.

Mijn eerste reis op tv

Politica Petra De Sutter verloor vijftien jaar geleden haar hart aan India. Haar eerste reis met bestemming India was in 2009, toen ze als fertiliteitsexperte in het kader van een medisch congres naar daar reisde.

Politica Petra De Sutter verloor vijftien jaar geleden haar hart aan India. Haar eerste reis met bestemming India was in 2009, toen ze als fertiliteitsexperte in het kader van een medisch congres naar daar reisde.