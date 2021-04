Vrijdag de laatste Knockouts in 'The Voice van Vlaanderen'

Tijdens de laatste Knockouts wordt bepaald wie de laatste talenten zijn die doorstoten naar de Battles in 'The Voice van Vlaanderen'. Elke coach kiest 5 kandidaten uit zijn eigen team en kan daarbovenop één talent stelen uit een ander team.

En van die laatste optie heeft enkel Koen Wauters nog steeds geen gebruik gemaakt. De andere coaches zitten alvast op hete kolen: 'Koen, jouw stoel is nog altijd leeg dus ik kijk vooral naar jou', lacht Niels na zijn knockout. Wie kan Koen op de valreep overtuigen om op de stealknop te duwen?

Natalia levert voor haar laatste knockout een groepje van uitersten af: van een poppy-versie van Sia tot een breekbaar Nederlandstalig nummer en Metallica. 'Het is de max dat er een Metallica-nummer tussen zit. Dat is nog nooit gebeurd in 'The Voice'', vertelt Natalia trots. Tijdens de repetities leert ze niet alleen iets áán haar kandidaten, Natalia leert ook ván haar kandidaten, zo krijgt ze een snelcursus ‘screamen’ van Angelo.

Coach Niels vaardigt voor zijn laatste knockout drie vrouwen af die hem al vanaf de repetities onverwacht omver weten te blazen: 'Ik heb kippenvel en ben echt verrast over wat ik hier hoor. Dit wordt voor mij de moeilijkste keuze.' Voor team Tourist staan er nog twee knockouts op de planning. Zijn kandidaten moeten niet alleen hun zenuwen de baas kunnen, ook het oog wil volgens hem wat. ''The Voice' primeert maar ze moeten een mini-concert neerzetten van één minuut', zegt Tourist LeMC.

Kijkers kunnen op vrijdag 16 april om 22.30 uur een nieuwe aflevering van 'The Voice Comeback Stage' op VTM GO bekijken waarin het volledige traject van vijfde coach Laura Tesoro te zien is.

Knockout 1: Team Tourist LeMC

Joshua (24, Geel): 'Gold And Silver' van Brother & Bones

Thomas (25, Lanaken): 'God’s Plan' van Drake

Sander (22, Perk): 'Kiss From A Rose' van Seal

Knockout 2: Team Niels

Jolien (21, Morkhoven): 'When We Were Young' van Adele

Alessia (20, Paal): 'Ashes' van Céline Dion

Lore (18, Veldegem): 'The Power Of Love' van Frankie Goes To Hollywood

Knockout 3: Team Tourist LeMC

Laura (20, Itegem): 'Remedy' van Adele

Nele (23, Aalst): 'No Regrets' van Intergalactic Lovers

Anoeshka (27, Gent): 'All My Life' van K-Ci & Jojo

Knockout 4: Team Koen

Simon (27, Brasschaat): 'Old Town Road' van Lil Nas X

Joke (20, Aalst): 'Laura' van Bat For Lashes

Joanne (25, Deurne): 'So Naive' van The Kooks

Knockout 5: Team Natalia

Annelies (23, Oudenaarde): 'Alive' van Sia

Lisa (26, Geraardsbergen): 'Als De Liefde Niet Bestond' in de Wende Snijders versie

Angelo (30, Gentbrugge): 'Enter Sandman' van Metallica

Laatste knockouts in 'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 16 april om 20.40 uur bij VTM.