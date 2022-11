'Vranckx' over wantoestanden bij bouw stadions Qatar

Over enkele weken begint het WK Voetbal in Qatar. VRT heeft ook oog voor de schaduwkanten van het WK én het gastland Qatar.

Zo focust het programma 'Vranckx' in twee reportages op de slechte leef- en werkomstandigheden van de vele buitenlandse gastarbeiders die hebben meegewerkt aan de bouw van de stadions voor het WK.

Undercover in Qatar

​Zaterdag 5 november

De afgelopen jaren waren er geregeld alarmerende berichten over wantoestanden en arbeidsongevallen op de bouwwerven van de stadions. Qatar beloofde daar iets aan te doen. Maar is er echt iets veranderd? Dat onderzoekt Undercover in Qatar.

John, een schuilnaam, is gastarbeider uit een Afrikaans land. Hij wil laten zien hoe de arbeiders moeten leven. Anoniem weliswaar. 'Dit is gevaarlijk. Als ze me pakken, dan verlies ik mijn job, mijn leven, alles.' Maar toch wil hij niet meer zwijgen. 'Als dit verhaal niet naar buiten komt, dan zal er nooit iets veranderen. De levensomstandigheden zijn barslecht, we moeten overleven.'

John neemt de reportageploeg mee naar een industriezone waar veel gastarbeiders wonen en leven. Een man vertelt dat hij in negen maanden drie dagen vrij heeft gehad. In de slaap- en leefruimtes is veel te weinig plaats en het sanitair en de keukens zijn vuil. 'Dit WK draait alleen om geld. Maar wij zien af. Er moet iets veranderen voor alle gastarbeiders.'

Les secrets de la coupe du monde – Een reportage van TV Presse © 2022

De slaven van het WK

​Zaterdag 12 november

De nagelnieuwe voetbalstadions van het WK zijn bijna uitsluitend opgetrokken door gastarbeiders. Honderdduizenden van hen kwamen uit Nepal. Vele honderden lieten het leven tijdens de bouwwerken. De slaven van het WK gaat in Nepal op zoek naar teruggekeerde gastarbeiders en naar familieleden van arbeiders die nooit naar huis zijn teruggekomen.

Mensen vinden die willen getuigen, is heel moeilijk. Veel gastarbeiders worden geïntimideerd en zijn bang, of ze hebben een spreekverbod ondertekend. Lokale journalist Rudra Khadka doet zijn uiterste best om deze mensen toch een stem te geven. 'Nepalese arbeiders worden in het buitenland zwaar uitgebuit. Soms zelfs met de dood tot gevolg.'

Ramesh (45) werkte als arbeider aan het Khalifa stadion van 2014 tot 2017. Hij wilde geld verdienen om zijn kinderen naar school te sturen. 'Mensen vielen flauw door te hard te werken. We mochten er niet naar omkijken zonder toestemming van de bazen.' Ramesh werd achthonderd euro per maand beloofd. In de praktijk kreeg hij maar vijftig euro per maand.

Wij bouwden de stadions – Een reportage van Tetteroo Media © 2022

'Vranckx', zaterdag 5 en 12 november om 20.10 uur op Canvas en VRT MAX.