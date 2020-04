Voorlaatste aflevering van 'Blind Getrouwd': wie blijft getrouwd en wie niet?

Opnieuw meer dan 1 miljoen kijkers ontdekten de voorbije week dat Tati en Lothar besloten om als vrienden uiteen te gaan. Op zondag 19 april komt ook voor de drie andere koppels een einde aan het 'Blind Getrouwd'-avontuur.

Na zeven weken brengen ze hun laatste uren samen door, al hoeft het verhaal daarna natuurlijk niet te stoppen. De centrale vraag is: wie blijft samen ook eens de camera’s weg zijn?

Sonny heeft nog veel vragen die hij aan Laura wil stellen, maar hij kan moeilijk over zijn gevoelens praten. Tijdens hun laatste lunch samen is het hét moment en raapt hij zijn moed bijeen.

Christophe en Nick, ze zijn de publiekslievelingen bij alle supporterende fans thuis. Het is duidelijk dat er een heel grote klik is tussen de twee en dat ze genieten van mekaars gezelschap. Een fysieke klik ontbrak nog, langs Nicks kant. Is dat een breekpunt, zeven weken na hun jawoord? Of besluit het duo er toch voluit voor te gaan?

Laat ons eerlijk zijn: tussen Jonah en Winnie lijkt het niet meer stuk te kunnen. Tenzij deze voorlaatste aflevering voor een verrassing zorgt.

'Blind Getrouwd Naspel' op zondag 19/04 vanaf 21.10 op VTM GO: Met Nick, Winnie, Tim en Elke uit het vorige seizoen van Blind Getrouwd en Wim Slabbinck

Bab en Sean blikken met Nick en Winnie terug op hun beslissing om getrouwd te blijven of niet. Vorig jaar beslisten Tim en Elke na vijf weken dat ze gehuwd gingen blijven om te vechten voor hun relatie, maar helaas mocht het niet zijn. Bab en Sean blikken samen met hen terug op hun avontuur. En met Wim Slabbinck gaan ze tot slot op zoek naar kandidaten voor een nieuw seizoen van 'Blind Getrouwd'.

'Blind Getrouwd', zondag 19 april om 19.55 uur bij VTM.