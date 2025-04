Voor Stan is het even teveel in 'Wildlife'

In 'Wildlife' gaat Dieter Coppens met acht jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid op buitenlands avontuur. In Thailand gaan ze samen als vrijwilligers aan de slag in een reservaat waar wilde dieren in nood opgevangen worden.

Het avontuur van de acht jongeren zit er bijna op. Tijdens de laatste werkdagen staat er de groep nog een vuile taak te wachten. Voor Stan is het even allemaal te veel. Als beloning voor het harde werk wil Dieter hen trakteren op een avondje uit en gaan ze samen naar de Nightmarket, een soort avondbraderij. Dé uitgelezen kans om souvenirs te kopen.

'Wildlife', maandag 21 april om 20.40 uur op VRT 1.