Volgende week op VTM, VTM 2 en VTM 3

In de tweede show van 'The Masked Singer', vrijdag 25 september om 20.40 uur, brengen de Masked Singers een nieuw nummer.

In 'Code van Coppens', zondag 20 september om 19.55 uur, komen Dimitri Vegas & Anouk Matton en Christoff & Lindsay terecht in de loopgraven van de Tweede Wereldoorlog waarin ze de vijandige bunker zo snel mogelijk tot ontploffing moeten brengen. Wie ontwijkt het best de bommen en granaten, en komt als ware oorlogsheld uit dit avontuur?

Op maandag 21 september is er om 20.40 uur 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'. In de aflevering ontwaken Tristan en Dries na een korte nacht en het belooft een hectische ochtend te worden, want je krijgt niet elke dag vijf logés over de vloer. Nadien is er om 21.45 uur een nieuwe aflevering van 'Axel Gaat Binnen'.

In 'Snackmasters', dinsdag 22 september om 20.40 uur, nemen Piet Huysentruyt en Anne-Sophie Breysem het tegen elkaar op. Hun opdracht? Een perfecte replica van Grills-chips maken. Nadien brengt Freek Braeckman om 21.45 uur een nieuwe reportage in 'Telefacts NU'.

De bekende stagiairs - Laura Tesoro, Niels Albert, Bart Kaëll, Julie Van den Steen en Sean Dhondt - beleven op woensdag 23 september om 20.40 uur de laatste dag van hun eerste week in 'Een Echte Job'. Ze vinden hun plek in het team en in hun rol als verpleegkundige. Nadien nemen de Limburgers het over in 'Veel Tamtam' om 21.45 uur. Teamcaptains Jan Mulder, Lize Feryn en Barbara Sarafian krijgen het gezelschap van respectievelijk Anke Buckinx, Hakim Chatar en Marcel Vanthilt. Birgit Van Mol sluit de avond om 22.50 uur af met een nieuwe reportage in 'Telefacts' over het Chinese telecombedrijf Huawei.

Op donderdag 24 september gaat de eerste service om 20.40 uur verder in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant', en die loopt bij de ene al wat vlotter dan bij de andere. Nadien zet Luk Alloo zich om 21.45 uur opnieuw op de achterbank bij een tiental agenten van de Federale Wegpolitie in de politiezones Antwerpen en Turnhout in 'Alloo bij de Wegpolitie'.

Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september zijn er de dagelijkse afspraken: 'Sturm der Liebe' (om 16.40 uur), 'De Buurtpolitie' (om 17.45 uur), 'Sara' (om 18.20 uur) en 'Familie' (om 20.05 uur).

Op zaterdag 19 september zien de kijkers om 19.50 uur 'De 25' meest verrassende grapjassen van VTM.

VTM brengt elke zaterdag een film uit de 'Pirates of the Caribbean'-reeks. Op zondag 20 september kan iedereen om 21.00 uur 'Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest' zien.

VTM 2:

Op woensdag 23 september staat een wedstrijd in de play-offs van de UEFA Champions League op het programma. De wedstrijd is die dag live te volgen vanaf 20.35 uur bij VTM 2 en op HLN.be.

De Europese Supercup tussen Bayern München, winnaar van de UEFA Champions League, en Sevilla, winnaar van de UEFA Europa League, wordt op donderdag 24 september gespeeld in Boedapest. De wedstrijd is die dag live te volgen vanaf 20.40 uur bij VTM 2 en op HLN.be.

Op maandag 21 september is er om 20.40 uur een nieuwe aflevering van 'Jonge Wolven'. In de vierde aflevering van 'Lady Truckers', dinsdag 22 september om 21.45 uur, wordt Evelyn geïntroduceerd. Ze is één jaar actief als Lady Trucker en 'de Rookie' van het gezelschap. Evelyn rijdt met een vuilniswagen, maar wil haar CE-rijbewijs halen voor groter transport. Rijden met uitzonderlijk vervoer is haar doel.

Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september zijn er de dagelijkse afspraken: 'Home and Away' (rond 18.55 uur) en 'Blind Getrouwd Australië' (rond 19.20 uur).

Op zaterdag 19 september is er om 20.25 uur de actiethriller 'Red Sparrow' met Jennifer Lawrence en Matthias Schoenaerts.

VTM 3:

Op zaterdag 19 september is er om 20.35 uur de tv-première van 'Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi'.