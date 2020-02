Volgende week op VTM, Q2, Vitaya en CAZ

Vanaf 13 februari maakt Luk Alloo van zijn dagen opnieuw nachten in het nieuwe seizoen van 'Alloo in de Nacht', elke donderdag om 22.10 uur bij VTM.

In 'BEAT VTM', op maandag 10 februari om 20.35 uur, wagen Julie Van den Steen en Sara zich aan apneuduiken. Wie sleept de overwinning voor z'n team in de wacht?

De kleinste zangers laten hun grootste talenten zien in de tweede Blind Auditions van 'The Voice Kids', op vrijdag 14 februari om 20.40 uur.

In De Luizenmoeder, op woensdag 12 februari om 20.35 uur, wil directeur Erik de 'dikketruiendag' aanwenden om het klimaatbewustzijn op school te vergroten.

An Lemmens stuurt Wesley Sonck en zijn gezin terug naar 1990 in 'Groeten Uit', op dinsdag 11 februari om 20.35 uur.

Nathalie Meskens neemt in 'Beste Kijkers', op woensdag 12 februari om 21.15 uur, opnieuw de beste fragmenten van de voorbije week door met Julie Van den Steen, William Boeva, Dina Tersago en Lukas Lelie.

In 'Holland - België', op donderdag 13 februari om 20.35 uur, nemen Niels Destadsbader, Guga Baúl en Cath Luyten het op tegen Nederlanders Ruben Nicolai, Tijl Beckand en Marieke Elsinga.

Op zaterdag 8 februari is er om 20.30 uur de tv-première van 'Red Sparrow', de film met Jennifer Lawrence en Matthias Schoenaerts.

De highlights voor Q2:

Wie van gevangenisseries houdt, zit nog steeds goed bij Q2. Vanaf 10 februari kan iedereen elke maandag om 23.00 uur afstemmen op de zender voor een aflevering van het tweede seizoen van 'Orange Is the New Black'.

Op Valentijn, vrijdag 14 februari, brengt Q2 een dubbele portie Ashton Kutcher naar het scherm. De kijkers zien de Amerikaanse acteur én hunk schitteren naast Katherine Heigl in de komedie 'Killers' om 20.35 uur, gevolgd door de romcom 'Just Married' om 22.45 uur, met Brittany Murphy.

Volgende week op Vitaya:

In februari is het al verleiding wat de klok slaat bij Vitaya. Op woensdag 12 februari is er om 20.40 uur de tv-première van 'Addicted', waarin zakenvrouw Zoe haar perfecte leven op het spel zet voor een affaire.

Naast 'Addicted' staan er nog twee andere tv-premières op het programma:

- Op Valentijn, vrijdag 14 februari, is om 13.45 uur de romantische film 'Valentine's Again' te zien, gevolgd door 'Stalked by My Doctor: a Sleepwalker's Nightmare' om 20.40 uur.

Te zien op CAZ:

Spanning en actie ten top vanaf vrijdag 14 februari, want dan start het derde seizoen van 'The Last Kingdom'. De viking-reeks is elke vrijdag om 20.40 uur te zien in dubbelafleveringen.

Wie een jonge Bruce Willis en Cybill Shepherd wil zien, kan vanaf 17 februari afstemmen op CAZ. De zender brengt elke weekdag om 18.55 uur een aflevering van de Golden Globes-winnende comedyreeks 'Moonlighting'.

CAZ staat van 7 tot en met 9 februari in teken van de uitreiking van de Oscars:

- Op zaterdag 8 februari wordt om 20.40 uur de beste film van het jaar 2007 uitgezonden: 'No Country for Old Men'.

- Het weekend wordt afgesloten op zondag 9 februari met om 20.40 uur de beste film van het jaar 2017 én eveneens een tv-première: 'The Shape of Water'.