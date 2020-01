Volgende week op VTM en Vitaya

Op woensdag 15 januari is er om 20.35 uur een nieuwe aflevering van 'De Luizenmoeder'. De avond gaat om 21.15 uur verder met de live-uitzending van de 66ste editie van de Gouden Schoen, gepresenteerd door Maarten Breckx, Birgit Van Mol en Niels Destadsbader.

An Lemmens katapulteert Goedele Liekens op dinsdag 14 januari om 20.35 uur terug naar het jaar dat ze 12 was in 'Groeten Uit'.

In de laatste aflevering van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', op maandag 13 januari om 20.35 uur, blikt Jens Dendoncker vanop zijn oude dag terug op de leukste boodschappen uit het derde seizoen.

Nicholas Arnst verbaast o.a. Dina Tersago en Mathias Coppens met een goocheltruc op donderdag 16 januari om 20.35 uur in de laatste aflevering van 'Nicholas'.

En op Vitaya is er vrijdag 17 januari om 20.40 uur de tv-première van V.C. Andrews' Dark Angel'.