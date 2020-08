'Vive Le Vélo' is terug! Karl Vannieuwkerke volgt de 'Ronde Van Frankrijk' uit eigen land

Foto: Eén © VRT 2020

In 2020 is niets 'gewoon', zo ook de start van de 'Tour De France' eind augustus. En dat betekent ook de terugkeer van 'Vive Le Vélo' op Eén! Ook Karl Vannieuwkerke pakt het anders aan. Niet vanuit Frankrijk, wel vanuit enkele mooie plekken uit ons land.

Als gevolg van corona reist Vive le vélo dit jaar niet mee met het peleton, maar wordt de Tour-talkshow van Karl Vannieuwkerke uitgezonden vanuit eigen land. Verder blijft de essentie van het programma wel behouden: Karl blikt elke avond samen met drie gasten op een tot de verbeelding sprekende locatie terug op de voorbije Tour-dag. 'Vive le Vélo' strijkt neer aan de mooiste kastelen, abdijen en een pak andere bijzondere plekken die ons land rijk is.

Dagelijks komt een van de vaste wieleranalisten van 'Vive le Vélo' langs bij Karl: Eddy Planckaert, Marijn de Vries, Bert De Backer, Jan Bakelants, Sven Nys en Bram Tankink.

Zij krijgen het gezelschap van twee andere gepassioneerde wielerliefhebbers, onder meer Yves Lampaert, Otto-Jan Ham, Tom Boonen, Hanne Mestdagh, Tomas Van Den Spiegel, Marcel Kittel, Sep Vanmarcke, Heidi Van De Vijver, Leontien van Moorsel, Bart Schols, Geert Meyfroidt, Tim Brys, Thibau Nys, Rick de Leeuw, Laura Verdonschot, enz.

Natuurlijk probeert 'Vive le Vélo' ook een stukje Frankrijk in de huiskamer te brengen. Daar zorgen de ploeg 'Touristique' en reportagemaker Sammy Neyrinck voor. Sopraan Astrid Stockman fleurt 'Vive le Vélo' muzikaal op en brengt iedere dag een Frans chanson.

LEES OOK: Zo volg je de 'Ronde van Frankrijk' via Sporza op Eén en Radio 1

Op het einde van 'Vive le Vélo' trekken de gasten opnieuw een kaart, niet meer uit alle renners van het Tour-peloton, maar wel uit alle Belgische deelnemers. De dag erna gaat Ine Beyen (mevrouw Serge Pauwels) op bezoek bij de vrouw, mama, papa, broer, zus, (jeugd)vriend, trainingsmakker of iemand anders uit de directe omgeving van de renner en zo krijgen we ’s avonds in 'Vive le Vélo' een unieke inkijk in het leven van die renner.

Maarten Vangramberen kan dit jaar wegens de coronamaatregelen helaas niet meer naar de rennershotels voor een babbel met de renner van de dag, maar met videogesprekken wil 'Vive le Vélo' toch de hoofdrolspelers van de Tour in de uitzending brengen.

'Vive Le Vélo', vanaf zaterdag 29 augustus om 20.50 uur op Eén.



