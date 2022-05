Vier samen met Cartoon Network en Boomerang het einde van het schooljaar met tal van nieuwe afleveringen!

De Fungies! Ze leven in een perfecte, prehistorische utopie. Ze gaan naar Fungie School, hebben Fungie banen, spelen Fungiebal en hebben veel plezier! Maar Seth, een 10-jarig paddenstoeljongetje, verlangt naar een ander soort plezier.

Hij houdt van wetenschap en onderzoek. En houdt ervan zijn ontdekkingen te delen met zijn mede-Fungies. Op zoek naar wetenschappelijk avontuur creëert Seth hilarische problemen voor zichzelf en zijn stad.

Bekijk de gloednieuwe afleveringen van 'De Fungies!', vanaf 20 juni elke weekdag om 17.05 uur bij Cartoon Network!

GRIZZY EN DE LEMMINGS

Vanaf 13 juni, elke weekdag om 14.55 uur

Terwijl Grizzy het zichzelf makkelijk heeft gemaakt in het huis van de boswachter, midden in de Canadese bossen, laten de Lemmings hem maar niet met rust. In 'Grizzy en de Lemmings' zetten de op het eerste gezicht schattig en onschuldig lijkende Lemmings de boel op zijn kop. Het huis wordt omgetoverd tot een waar pretpark door de Lemmings.

Vanaf 13 juni zie je elke weekdag om 14.55 uur de nieuwe afleveringen van 'Grizzy en de Lemmings' op Cartoon Network!

CARTOON NETWORK GIGGLETIME

Vanaf 1 juni, elk weekend om 7.30 uur

We hebben de grappigste shows en afleveringen voor je op een rijtje gezet! Kijk elk weekend van 7.30 tot 10.50 uur naar Cartoon Network Giggletime.

THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF

Vanaf 20 juni, elke dag om 15.00 uur

Klim aan boord en ontdek de vernieuwde tv-serie 'Thomas de Stoomlocomotief'. Thomas ontdekt nieuwe landen, culturen en verschillende spoorwegen wanneer hij op avontuur gaat samen met de gloednieuwe stoomlocomotieven Rebecca en Nia!

De gloednieuwe afleveringen van 'Thomas de Stoomlocomotief' zie je vanaf 20 juni elke dag om 15.00 uur bij Boomerang.



LOONEY TUNES CARTOONS

Vanaf 13 juni, elke dag om 12.30 uur

De hilarische, heldhaftige en ondeugende Looney Tunes staan voor je klaar met de beste avonturen in de serie 'Looney Tunes Cartoons'. Zie al je favorieten terug op tv, zoals Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Porky Pig, Yosemite Sam en de hele Looney Tunes familie. Vriend of vijand, de ondeugende Looney Tunes bezorgen je veel kijkplezier met hun bekende humor en charme.

Kijk vanaf 13 juni elke dag om 12.30 uur naar de gloednieuwe afleveringen van 'Looney Tunes Cartoons' bij Boomerang!

ZOMERPLEZIER MET SCOOBY-DOO EN TOM & JERRY

Vanaf 27 juni, elke dag om 8.30 uur

Geniet samen met Scooby-Doo en Tom & Jerry van de zomer! Iedere dag zijn er afleveringen van 'Be Cool, Scooby-Doo!', de 'Tom en Jerry Show', 'Tom en Jerry in New York', en verschillende films te zien.

In Scooby-Doo komen spannende mysteries langs die opgelost moeten worden. Verschillende bekendheden komen er tevoorschijn, zoals Sia, Sherlock Holmes, Batman en Wonder Woman! Stap samen met hen aan boord van de Mysterie Machine en maak je klaar voor avontuur.

Lach je stuk met het letterlijke kat-en-muisspel van Tom en Jerry. Tom is een kat die eeuwig en altijd op de muis Jerry jaagt... Maar hoe sluw en slinks hij het ook maakt, er komt niets tussen Jerry en een smakelijke lunch.

'Zomerplezier met Scooby-Doo en Tom & Jerry' zie je vanaf 27 juni elke dag vanaf 8.30 uur bij Boomerang.