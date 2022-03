Vier duo's beleven de feestreis van hun leven in een nieuw seizoen van 'Tagmansion'

Foto: © Streamz 2022

Vier nieuwe duo's die elkaar nog nooit eerder ontmoeten, gaan samen op reis naar Lloret de Mar voor het feest van hun leven. De villa is al geregeld, maar dat is dan ook alles. De duo's krijgen verschillende opdrachten van host Jamie-Lee Six ('Jamie's Job Hunt'), waarmee ze geld kunnen verdienen om de rest van hun reis mee te bekostigen.