Vier de feestdagen met kerstspecials van BBC First

Met kerstmis brengt BBC First vijf nieuwe kerstspecials van jouw favoriete series naar het scherm. Dompel jezelf onder in de kerstsfeer met speciale afleveringen van 'Sister Boniface Mysteries', 'Ghosts', 'Call the Midwife', 'Death in Paradise' en 'Beyond Paradise'.

Lorna Watson is weer van de partij als de geliefde Vespa-rijdende, misdaadoplossende katholieke non in de kerstspecial van 'Sister Boniface Mysteries'. Geconfronteerd met de diefstal van een kostbaar sieraad en een moord aan boord van een besneeuwde trein, is de kerstperiode voor Zuster Boniface allesbehalve vredig.

In de kerstspecial van 'Ghosts' ontvangen Mike en Alison Mike's moeder, Betty. Hoewel Betty het beste voorheeft, duurt het niet lang voordat het stel genoeg heeft van haar bemoeizuchtige gedrag. Ondertussen heeft Robin moeite om in de feeststemming te komen en doet de groep zijn best om te helpen.

Vooruitlopend op het dertiende seizoen van 'Call the Midwife' presenteert BBC First een eenmalige kerstspecial. Hoewel kerst op komst is in Nonnatus House, voelt zuster Monica Joan zich allesbehalve feestelijk, overtuigd dat dit haar laatste Kerst is. Ondertussen ontdekt Cyril een verloren ziel die in een vervallen kelderflat woont en verpleegster Crane moet vechten tegen hevige sneeuwval om op tijd thui s te zijn voor de kerstvieringen.

Voor de kerstspecial van 'Death in Paradise 2023' sluiten tal van sterren zich aan bij de vertrouwde cast. In deze feestelijke aflevering onderzoekt het team de dood van een ondernemende familieman die in een ravijn wordt aangetroffen. Neville's moeder komt langs en neemt het op tegen de Saint Marie datingwereld, samen met Catherine Borday.Naomi laat zich inspireren door Neville's moeder om zich buiten werk meer op zichzelf te richten.

Na het ongekende succes van de lancering eerder dit jaar, staat de kerstspecial van 'Beyond Paradise' garant voor nog meer hartverwarmende momenten en mysterieuze misdaden. Ga samen met inspecteur Humphrey Goodman en zijn team op zoek naar een oplossing voor een reeks inbraken, net op tijd voor Kerstmis.

De kerstspecial van 'Sister Boniface Mysteries' gaat in première op maandag 25 december om 19.00 uur op BBC First

Als een dief een kostbaar sieraad steelt uit een besneeuwde trein, transformeert de misdaadoplossende non van passagier naar detective. Ze ontrafelt de moord, oude vloeken en duistere familiegeheimen. Het is Kerstmis en Groot-Brittannië is in de greep van de 'Big Freeze', de ergste winter ooit.

Zuster Boniface (Lorna Watson - 'The Wrong Door') en haar medereizigers stranden doordat een bevroren koppeling knapt, en de achterste wagons vast komen te zitten in de sneeuw. Tijdens dit avontuur, steelt een dief 'The Star of the East' uit de kluis en wordt een vermoorde passagier ontdekt. Zuster Boniface zet daarom haar vaardigheden in om het mysterie op te lossen en te bepalen wie van de verdachten de dader is. Maar met weinig kans opredding, en een falende generator, hebben de passagiers een groter probleem: overleven in de vrieskou.

De kerstspecial van 'Ghosts' gaat in première op dinsdag 26 december om 18.15 uur op BBC First

Met Kerstmis om de hoek brengt Mike (Kiell Smith-Bynoe - 'Stath Lets Flats') zijn moeder, Betty, een bezoek aan Button House. Ze wil graag behulpzaam zijn, maar Mike en Alison (Charlotte Ritchie - 'Fresh Meat') raken al snel geïrriteerd door haar bemoeizuchtige gedrag. Ze beseffen dat ze haar niet vriendelijk kunnen vragen om te vertrekken, dus besluit het stel (samen met de geesten) door te gaan met de festiviteiten, waardoor het huis drukker aanvoelt dan ooit tevoren.

Robin verlangt naar het 'kerstgevoel', de groep probeert daarom verschillende manieren om het kerstgevoel te krijgen. Wanneer dit niet werkt, vragen de geesten zich af of Robin ooit nog de kerstmagie zal ervaren.

Als Betty (eindelijk) aankondigt dat ze naar huis gaat, krijgt ze plotseling het vermoeden dat er iets mis is in Button House. Tot grote teleurstelling van Mike en Alison veroorzaakt dit een groot probleem: Betty besluit dat ze niet kan vertrekken voordat het huis veilig is. Mike en Alison nemen hun toevlucht tot wanhopige maatregelen en roepen de spoken op voor Operatie Bye Bye Betty. Maar al snel realiseren de spoken zich dat ze meer gemeen hebben met Betty dan ze eerst dachten. Deze ervaring zet de geesten aan het denken, waardoor hen een belangrijke beslissing wacht.

De kerstspecial van 'Call The Midwife' gaat in première op dinsdag 26 december om 19.00 uur op BBC First

Twee weken voor kerst, terwijl de Apollo 8 op het punt staat om rond de maan te draaien, begint de kerstspecial. Zuster Monica Joan (Judy Parfitt - 'Girl with the Pearl Earring') is ervan overtuigd dat dit haar laatste Kerst is en gaat ervan uit dat ze de eerste mens op de maan niet meer meemaakt. De familie Nonnatus, inclusief Trixie's (Helen George - 'The Three Musketeers') broer Geoffrey (Christopher Harper - 'Housewife', '49'), beseffen dat er iets moet gebeuren om Monica Joan op te beuren.

Nancy wil uiteindelijk wel in Nonnatus House blijven, en zuster Julienne (Jenny Agutter - 'The Avengers') heeft haar en Colette een kamer aangeboden. Trixie en Matthew bereiden zich voor op hun eerste Kerst als man en vrouw, als Geoffrey hen enkele dagen voor de feestdag onverwachts bezoekt. Cyril grijpt in wanneer hij een verloren ziel ontdekt die helemaal alleen in een vervallen kelderflat woont. Ondertussen slaagt verpleegster Crane, die op cursus is, erin om ondanks een sneeuwstorm op tijd thui s te zijn voor de festiviteiten.

De kerstspecial van 'Beyond Paradise' gaat in première op dinsdag 26 december om 21.00 uur op BBC First

Inspecteur Humphrey Goodman (Kris Marshall - 'Love Actually') keert terug naar het pittoreske dorpje Shipton Abbott, vergezeld door de vertrouwde gezichten, Martha Lloyd (Sally Bretton - 'Not Going Out'), rechercheur Esther Williams (Zahra Ahmadi - 'Closed Circuit') en Kelby Hartford (Dylan Llewellyn - 'Derry Girls'). In deze feestelijke aflevering schitteren ook gaststerren zoals James Fleet ('The Vicar of Dibley'), Isaac Vincent-Norgate ('Sanditon'), Amalia Vitale ('Endeavour'), Kulvinder Ghir ('Still Open All Hours') en meer.

Terwijl de inwoners van Shipton Abbott zich voorbereiden op Kerstmis, staan inspecteur Humphrey Goodman en zijn team perplex van een reeks bizarre inbraken die niet helemaal zijn wat ze lijken. Als het team achter de waarheid komt, is het een bitterzoete ontdekking die hen aan het denken zet over de ware betekenis van Kerstmis.

Terug op het bureau krijgt Kelby de taak om op een brutale jonge winkeldief te letten, en Charlie Woods twijfelt of ze het politiebureau open kan houden. Ondertussen is Esther's tienerdochter Zoë niet onder de indruk als ze moet werken in Santa’s Grotto. En een toevallige ontmoeting geeft Martha stof tot nadenken over de toekomst.

De kerstspecial van 'Death in Paradise' gaat in première op woensdag 27 december om 21.00 uur op BBC First

Ondernemer en familieman Gerry Stableforth (Geoff Bell - 'The Curse') wordt dood aangetroffen in een ravijn. Zijn gezin, bestaande uit vrouw Bella (Patsy Kensit - 'Eastenders'), kinderen Benjamin (Freddy Carter - 'Shadow and Bone'), Mariana (Amelia Clarkson - 'The Last Kingdom') en nichtje Riley (Leila Khan - 'Heartstopper'), blijft hierdoor achter in shock. Het team zet zich in om dit mysterie op te lossen, maar de situatie neemt een onverwachte wending als de digitale marketinggoere Debbie Clumson (Bronagh Waugh - 'The Fall') plotseling verdwijnt. Zodra het nieuws van Debbie's verdwijning haar familie bereikt, is haar ongelukkige partner Dave (Youssef Kerkour - 'House of Gucci') vastbesloten om uit te zoeken wat er is gebeurd.

Intussen arriveert Neville's extraverte en aanwezige moeder Melanie (Doon Mackichan - 'Two Doors Down') op het eiland om Kerstmis met haar zoon door te brengen. Ze raakt al snel bevriend met Catherine Bordey waar ze samen de datingwereld van Saint Marie veroveren. Naomi laat zich inspireren door Neville's moeder en probeert losser te worden, en zich meer te richten op zichzelf, buiten het werk. Maar dat lijkt de situatie tussen haar en een goede vriendin ongemakkelijk te maken tijdens het kerstfeest. En is Neville verantwoordelijk voor het tegenhouden van de grote onthulling van de kerstverlichting?

In december kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Scott and Bailey' elke donderdag om 21.00 uur tot 21 december

'Darby and Joan' elke dinsdag om 21.00 uur tot 19 december

'All Creatures Great and Small' elke maandag om 21.00 uur tot 25 december

'Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries' elke zondag om 20.00 uur tot 7 januari

'The Madame Blanc Mysteries' elke vrijdag om 21.00 uur tot 29 december

'Guilt' elke zondag om 21.00 uur tot 17 december

'Death in Paradise' elke weekdag om 18.00 uur tot 20 december