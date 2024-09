Verrader Lotte en bondgenoot Dorianne spelen kat-en-muisspel in 'De Verraders', Astrid komt in de gevarenzone

De jacht op de verraders is geopend. Vorige week werden William Boeva, Jonatan Medart en Lotte Vanwezemael in het geniep tot verraders gebombardeerd aan de eerste ronde tafel.

Bondgenoot Dorianne Aussems merkte vanaf seconde één op dat haar hartsvriendin Lotte zich anders gedroeg en zette haar bovenaan de verdachtenlijst. Een vermoeden dat ze voorlopig nog niet deelde met de andere bondgenoten. 'Op dit moment gaat Lotte niet uit mijn hoofd als mogelijke verrader. Maar ik heb geen harde argumenten. Die moet ik nog verzamelen. Als ik mijn vermoeden nu uitspreek, dan hang ik. Ik kan niet alleen op Lotte gaan', klinkt het. De twee beste vriendinnen houden dus heel wat geheim voor elkaar. Terwijl Dorianne een gevaarlijk kat-en-muisspel speelt door Lotte te overtuigen van een gezamenlijke alliantie, is Lotte zelf zich van geen kwaad bewust. Zal Dorianne haar vermoedens delen met de groep, en wat zullen de gevolgen zijn?

Op dag 2 van 'De Verraders' verschijnen nog 19 kandidaten aan het ontbijt, maar de sfeer is allesbehalve ontspannen. De verraders hebben hun eerste slachtoffer geëist, en dat hangt als een donkere wolk boven de groep. Toch is het niet de eerste dode die de gesprekken beheerst, maar wel het felbegeerde schild. Terwijl de groep nerveus speculeert over wie het schild heeft bemachtigd en de nacht veilig doorbracht, houdt Astrid Stockman zich opvallend stil. Een beslissing die haar uiteindelijk in een benarde situatie brengt en haar dwingt om zich uit te spreken… 'Zonder dat ik het wist, was ik plots verdacht', klinkt het bij Astrid. 'Er zijn drie mensen die eigenlijk alle informatie hebben en mensen kunnen bespelen. Wij als bondgenoten weten niets. We staan in de rij voor de slachtbank. Wij hebben de kracht van de meerderheid maar die werkt niet aan de ronde tafel.' Keert de groep zich tegen haar, nu blijkt dat ze iedereen heeft belogen over het schild?

Na het ontbijt staan de kandidaten voor een cruciale missie om sleutels voor de wapenkamer te bemachtigen. Via een drijvend spelbord moeten zoveel mogelijk deelnemers de overkant zien te bereiken. Wie een misstap begaat, belandt in het water en maakt geen kans meer op een felbegeerde sleutel. De missie zorgt voor een flinke dosis verdeeldheid binnen de groep, en dat is precies wat de verraders hadden gehoopt… 'Dit is top. Het feit dat er verschillende kampen ontstaan is ons ideaal droomscenario', lacht Lotte. En dan is het tijd voor de ronde tafel: het moment waarop de bondgenoten hun eerste verbanning moeten doorvoeren. Kan de groep nu al een verrader ontmaskeren? Zal Dorianne haar theorie over Lotte prijsgeven? Of moet Astrid boeten voor haar misstap aan de ontbijttafel? De spanning is te snijden en de uitkomst allesbehalve zeker…

Vincent Fierens gooit alle intriges op tafel in aflevering 2 van 'De Verraders: De Ronde Tafel'

Zondag wordt Vincent Fierens aan zijn Ronde Tafel geflankeerd door twee grote fans van 'De Verraders'. Titus De Voogdt en Kürt Rogiers hebben geen enkel seizoen gemist en zijn ook sinds vorige week weer helemaal in de ban van het verraad. Samen analyseren ze elke daad en elke uitspraak van de verraders én van de bondgenoten. Ze krijgen daarbij hulp van de minst en de meest betrouwbare bondgenoten: Sofie Dumont en Ingeborg Sergeant.

'De Verraders', zondag 15 september om 19.55 uur en aansluitend 'De Ronde Tafel' om 21.30 uur bij VTM.