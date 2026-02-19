'Restaurant Misverstand' opent de deuren voor een nieuw seizoen in Diksmuide
Dan toch! 'Tien Om Te Zien' deze zomer vanuit Middelkerke
Luistercijfers! Qmusic en JOE bevestigen leiderschap, Willy breekt record

Véronique De Kock openhartig over onvervulde kinderwens in 'Maison Verhulst': 'We waren zwanger, maar het is niet gelukt'

donderdag 19 februari 2026
Foto: Play

In 'Maison Verhulst' strijken Véronique De Kock en echtgenoot Manuel Goossens neer in het uitzonderlijk regenachtige Saint-Tropez.

Terwijl Véronique al 30 jaar een vaste waarde is in de Vlaamse media, blijft haar echtgenoot Manuel meestal liever op de achtergrond. Voor de camera’s van 'Maison Verhulst' maakt de ondernemer in dierenvoeding echter een uitzondering. Het koppel is inmiddels negen jaar samen, waarvan zes jaar gelukkig getrouwd.


Het drukke leven in België, waar Véronique een gezin combineert met haar eigen kledingzaak en een dagelijkse ochtendshow op de radio, ruilt ze voor een paar dagen in voor de Franse kust. Manuel blikt in Maison Verhulst terug op hun eerste ontmoeting: 'Het was onverwachts en ik kon het niet tegenhouden. Ik voelde het meteen bij Véronique.'

Manuel en Véronique vertellen over hun onvervulde kinderwens. 'We waren zwanger, maar het is niet gelukt', aldus Véronique. Hoewel ze het samen nog hebben geprobeerd, bleek een gezamenlijk kindje helaas niet meer mogelijk. Manuel: 'Véronique heeft mij nog een kind willen geven. Ik vraag mij soms wel af: hoe zou het geweest zijn?'

Gastvrouw Ellen deelt op haar beurt haar unieke band met de kinderen van Gert: 'Ik heb zelf geen eigen kinderen, maar we hebben een band die je onmogelijk kan beschrijven aan iemand die geen pluskinderen heeft. Dat is een vriendschap die ik niet kan uitleggen.'

'Maison Verhulst', donderdag 19 februari om 21.15 uur op Play.



'Lichtpuntjes tegen Kanker' (VRT)

Met uitzicht op het Grootste Lichtpunt tegen Kanker in De Schorre in Boom luistert Siska Schoeters naar verhalen van bekende en onbekende mensen die met kanker kampen. We ontdekken hoe lama's helpen om kanker te bestrijden, dj Vincent Fierens en de leden van de dansende lotgenotengroep Esperanza doorbreken het taboe op kanker in de schaamstreek, en Goedele Wachters en Geert De Vlieger zijn klaar om 1.000 kilometer te fietsen voor Kom op tegen Kanker.

'Lichtpuntjes tegen Kanker', om 21.35 uur op VRT 1.

