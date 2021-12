Verkeerde brandstof in de tank is zo gefixt voor wegenwachter Peter in 'Pech Onderweg'

In de vierde aflevering van 'Pech Onderweg' op VTM 2 gaat de kijker opnieuw op stap met de wegenwacht die elke dag chauffeurs met problemen bijstaan. Wegenwachter Peter wordt opgeroepen door een verstrooide man die per ongeluk diesel tankt in zijn benzinewagen.

Zijn zoon Collin, die ook bij de wegenwacht van Touring werkt, rijdt bij toeval voorbij en stopt meteen om zijn vader te assisteren. Vader en zoon lossen het probleem in no time op met behulp van een handige machine die de tank leegpompt.



Verder helpt wegenwachter Anthony een jonge vrouw uit de nood die problemen ondervindt met haar oude Volvo. Het erfstuk heeft maar liefst 423 667 km op de tellers, wat wel een van de redenen kan zijn dat hij niet wil starten. Wegenwachter Christian snelt een ouder koppel te hulp die hun Nissan Patrol niet aan de praat krijgt. De brandstofpomp blijkt niet te werken en dus regelt Christian als de bliksem een takelwagen. 'Pech Onderweg', dinsdag 14 december om 21.45 uur bij VTM 2 en op VTM GO.