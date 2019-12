Verhoeven vs Badr Hari live op Eleven Sports

Zaterdag 21 december neemt Badr Hari het opnieuw op tegen Rico Verhoeven in wat nu al wordt omschreven als 'het gevecht van de eeuw' in het kickboksen.

De topkamp tussen de twee Nederlandse zwaargewichten zal live en exclusief te zien zijn op Eleven Sports 1 vanaf 21.00 uur.

De clash tussen de twee zwaargewichten, morgen in Arnhem, is een rematch van hun eerste ontmoeting in december 2016. Toen werd de kamp vroegtijdig stopgezet na een gebroken arm bij Badr. De 35-jarige Marokkaanse Nederlander, ook The Golden Boy genoemd, door-zwom sindsdien heel wat woelige waters. Hij eiste meteen een revanche en krijgt die nu, na jarenlang wederzijds gebluf.

Rico Verhoeven (30) werd in 2013 wereldkampioen bij de zwaargewichten (Glory). Van zijn 65 profwedstrijden in het kickboksen, won hij er 54. De regerende wereldkampioen die de bijnaam The King of Kickboxing kreeg, heeft al aangekondigd 'geen spaander heel te zullen laten' van zijn uitdager.

De Belgische fans hoeven niets te missen van dit 'gevecht van de eeuw'. Het kickboksgala in Arnhem wordt vanaf 21 uur live en exclusief op Eleven Sports 1 uitgezonden. Abonnees kunnen het gala ook volgen op www.elevensports.be. De hoofdkamp tussen Verhoeven en Badr Hari wordt rond middernacht verwacht.

Guillaume Collard, Managing Director d’Eleven Sports in België en Luxemburg, en Group Head of Acquisitions: 'Na het titanengevecht in het boksen tussen Ruiz et Joshua 2 dat we twee weken geleden uitzonden, zijn we bijzonder tevreden om de fans van gevechtsporten nu ook ‘het gevecht van de eeuw’ in het kickboksen te kunnen aanbieden. We sluiten het sportjaar in schoonheid af bij Eleven Sports met deze lang verwachte clash tussen de twee zwaargewichten, Verhoeven en Badr Hari. Een afspraak om niet te missen.'