Veilingmeesters ontdekken gigantische wapenverzameling in 'Alles Mag Weg'

Het nieuwe VTM 2-programma 'Alles Mag Weg' snuistert in de wereld van de online veilinghuizen. Je kan het zo gek niet bedenken of het gaat onder de online veilinghamer. Maar waar komen al die spullen vandaan?

Waar vinden veilingmeesters die unieke, verrassende, soms vreemde objecten die per opbod verkocht worden? En hoeveel brengen ze op? Eén ding is zeker: elke dag is anders, elk bezoek is een nieuwe ontdekking.

Dat laatste bewijzen Michael, Igor en Bart wanneer ze eropuit trekken om een woning leeg te maken na een overlijden. Het trio trekt grote ogen wanneer ze een gigantische wapenverzameling ontdekken. En deze opvallende vondst blijkt nog maar het topje van de ijsberg...

'Alles Mag Weg', vanaf dinsdag 2 april om 22.15 uur op VTM 2.