Veerle & Sven geven elkaar zondag het jawoord in 'Blind Getrouwd'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

De nieuwe reeks van 'Blind Getrouwd' miste zijn aftrap vorige week zondag niet op valentijnsavond bij VTM. De eerste aflevering werd bekeken door 940.000 kijkers en haalde zo een marktaandeel van 39,4% op VVA 18-54 en zelfs 44,4% in de jongere doelgroep VVA 18-44 (live+uitgesteld).

Candice & Marijn en Hanne & Davy zijn nu officieel man en vrouw en leren elkaar en hun schoonfamilie in de tweede aflevering beter kennen op hun huwelijksfeest in beperkte kring.

Door de coronamaatregelen is een groot dansfeest niet toegestaan, maar een openingsdans mocht wel. Grote muziekliefhebber Davy vraagt zijn kersverse vrouw Hanne ten dans op het nummer 'Wanna be yours' van Arctic Monkeys. 'Hanne kon op die manier al kennismaken met het soort muziek dat dicht bij mij ligt. Ik denk wel dat het een goede keuze is, al zeg ik het zelf', lacht Davy. Benieuwd of Hanne de muziekkeuze van haar kersverse man kan smaken.

Marijn koos een nummer van The Foo Fighters voor zijn openingsdans met Candice: de akoestische versie van 'Everlong'. 'Dat is een nummer waar ik kippenvel van krijg', fluistert hij Candice toe op de dansvloer. 'Dus vanaf nu ik ook', redeneert Candice luidop, 'want het is nu wel een speciaal lied geworden he…'

Terwijl twee koppels zich klaar maken voor hun eerste huwelijksnacht in een romantische B&B, moet het voor de twee andere koppels allemaal nog beginnen.

Voor het eerst in de geschiedenis van 'Blind Getrouwd' stappen twee 50-plussers in het huwelijksbootje. Het huwelijk zou voor de 50-jarige Sven geen geheimen meer mogen hebben. Professioneel is hij een veelgevraagd huwelijksfotograaf en zelf is hij al eerder twee keer getrouwd. 'Uit ieder huwelijk word je slimmer, dus ik weet nu perfect wat ik wil. Mijn handleiding staat online, maar ge moet ze willen lezen.'

Expert Wim Slabbinck: 'Sven is een heel open man, die heel open praat. Maar het is ook veel. Als hij praat kan er veel uitkomen. Maar het komt er vol passie en energie uit en dat typeert hem.'

Het expertenteam matchte Sven aan de 56-jarige Veerle, een management assistant uit Lubbeek. Het allerbelangrijkste in haar leven is haar dochter Fien. 'Zij heeft me ingeschreven voor dit avontuur, wat ik natuurlijk bijzonder vind omdat ze me gunt het ware geluk te vinden op het gebied van relaties.' Dochter Fien beaamt: 'Het is gewoon altijd wij twee geweest en ik wil nu iemand die haar gelukkig maakt want het is altijd haar prioriteit geweest om mij gelukkig te maken.'

Expert Filip Geelen: 'Veerle kan Sven -die soms wat too much is- terug wat in balans trekken.'

Sven heeft ook twee dochters uit zijn eerste huwelijk, Femke en Nienke. Samen met Veerles dochter Fien zijn zij razend benieuwd hoe hun vader en moeder op elkaar zullen reageren, tijdens die ontzettend spannende eerste ontmoeting in het stadhuis. 'Ik heb al de hele dag zitten denken wat ik daarvan moet verwachten, u in een trouwkleed', vertrouwt Fien haar moeder toe. 'Ah ja, dat moet voor u ook wel raar zijn. Uw mama in een trouwkleed. Dat verwacht je niet direct he. Het is eerder omgekeerd', lacht Veerle.

De vierde match? Nathalie en Dennis.

De Ekerse Nathalie is 33 jaar en accountmanager in een communicatiebureau. Ze is ambitieus en haar man zal er dus mee moeten kunnen leven dat ze geen 9-to-5-job heeft. Verder heeft ze nog een zeer belangrijke vereiste voor haar toekomstige: 'Het moét een grote man zijn. Ik ben zelf ook best een grote vrouw en ik kijk wel eens graag op naar een man. Dat is zeker en vast een belangrijk punt.'

Benieuwd of de 34-jarige Dennis, commercieel manager bij de eerste klasse basketbalploeg Stella Artois Leuven Bears, aan haar eerste vereiste voldoet. Met zijn rijzige gestalte (check!) speelt hij die sport zelf ook. Hij komt uit een warm nest en is al van kindsbeen af heel zorgzaam. 'Mijn mama heeft een visuele handicap waardoor ik al op jonge leeftijd wist hoe belangrijk het is om te zorgen voor iemand die je graag ziet.' Mama knuffelt haar zoon en lacht: 'Ik ben eigenlijk ook blind getrouwd en al 38 jaar samen… dat lukt wel hoor…'

Meteen na 'Blind Getrouwd' zendt VTM zondag een nieuwe aflevering van 'Blijven Slapen' uit, het dagelijkse datingprogramma van VTM 2. Die aflevering is ook simultaan bij VTM 2 te zien.

'Blind Getrouwd', zondag 21 februari om 19.55 uur bij VTM.