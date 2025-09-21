Veel verandering en grote gevolgen in laatste aflevering van 'Basisschool Balder'

Zorgcoördinator Laura is benoemd tot waarnemend directeur, nu Mike de school verlaten heeft. We maken kennis met Anneleen, een van de leerkrachten met de meeste dienstjaren.

Ze staat twee keer per week om 4.00 uur op om te fitnessen en daarna de lange rit naar Brussel te maken. Maar ondanks het engagement van het personeel wordt het steeds moeilijker om voltijds kwalitatief onderwijs aan te bieden. Na overleg met alle partijen wordt besloten om één klas van het 3de leerjaar te sluiten, met grote gevolgen voor een aantal leerlingen. Zoals voor Anissa, haar moeder moet op zoek naar een andere school. En op het einde van dit bewogen schooljaar leggen de leerlingen van het 6de- dat met een grote achterstand kampt - de eindexamens af, om naar het secundair te mogen gaan.

'Basisschool Balder', maandag 22 september om 21.25 uur op VRT Canvas.