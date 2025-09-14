Veel emoties maandag in 'Basisschool Balder'

Van eerste ontmoeting tot DNA-test: tweede deel van 'Clément, zoon van…' nu al exclusief op VTM GO+
zondag 14 september 2025
Foto: VRT Canvas - © VRT 2025

Na de kerstvakantie maken we kennis met Jürgen. Hij vervangt juf Tessa en krijgt de moeilijke opdracht om de leerlingen van het 6de leerjaar voor te bereiden op het middelbaar.

Maar er is ook slecht nieuws: juf Carmen van het 2de en meester Tom van het 3de nemen afscheid van Balder. Naar aanleiding daarvan komt de ontgoochelde moeder Meriama - dochter Anissa zit bij meester Tom in de klas - tekst en uitleg vragen. We maken ook kennis met de elfjarige Amelia, die haar jongere zusjes dagelijks mee naar school brengt omdat haar moeder ziek is. En dan gebeurt het onverwachte: directeur Mike vertelt tijdens een emotioneel gesprek met collega Sandra dat ook hij de school gaat verlaten...


'Basisschool Balder', maandag 15 september om 21.25 uur op VRT Canvas.


Basisschool Balder op tv
Maandag 15 september 2025 om 21u25  »
VRT Canvas
Na de Kerstvakantie maken we kennis met Jürgen. Hij vervangt juf Tessa en krijgt de moeilijke opdracht om de leerlingen van het zesde leerjaar voor te bereiden op het middelbaar.
Dinsdag 16 september 2025 om 18u30  »
VRT Canvas
Na de Kerstvakantie maken we kennis met Jürgen. Hij vervangt juf Tessa en krijgt de moeilijke opdracht om de leerlingen van het zesde leerjaar voor te bereiden op het middelbaar.
Maandag 22 september 2025 om 21u25  »
VRT Canvas
Een dagboek over de strijd en hoop in een Brusselse school met een groot hart en zware uitdagingen.
Dinsdag 23 september 2025 om 18u30  »
VRT Canvas
Een dagboek over de strijd en hoop in een Brusselse school met een groot hart en zware uitdagingen.

