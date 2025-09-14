Veel emoties maandag in 'Basisschool Balder'

Na de kerstvakantie maken we kennis met Jürgen. Hij vervangt juf Tessa en krijgt de moeilijke opdracht om de leerlingen van het 6de leerjaar voor te bereiden op het middelbaar.

Maar er is ook slecht nieuws: juf Carmen van het 2de en meester Tom van het 3de nemen afscheid van Balder. Naar aanleiding daarvan komt de ontgoochelde moeder Meriama - dochter Anissa zit bij meester Tom in de klas - tekst en uitleg vragen. We maken ook kennis met de elfjarige Amelia, die haar jongere zusjes dagelijks mee naar school brengt omdat haar moeder ziek is. En dan gebeurt het onverwachte: directeur Mike vertelt tijdens een emotioneel gesprek met collega Sandra dat ook hij de school gaat verlaten...

'Basisschool Balder', maandag 15 september om 21.25 uur op VRT Canvas.